Sinsacate: accidente de transito con lesionados

En la víspera, siendo las 20:25 Hs, sobre Camino San Cayetano y Lucas Tessino, se produjo la colisión entre un automóvil y una motocicleta, en circunstancias que se tratan de establecer. Como resultado, la conductora del rodado menor presenta politraumatismos varios, siendo asistida en el lugar por personal de emergencias médicas y posteriormente trasladada al Hospital Vicente Agüero para una mejor atención.
