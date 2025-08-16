Día de las infancias en Cañada de Luque 2025

El día domingo 10 de agosto se realizó en el Paseo Sagrada Familia el agasajo a los más chicos.
El evento que organizan como todos los años Héctor Figueroa y Trinidad Verón junto a los vecinos, contó con el apoyo y participación de la Municipalidad.
Los niños disfrutaron de castillos, música, juegos, payasos, cama elástica, sorteos de 2 bicicletas donadas por el Sr. Ignacio Urcullo y Sr. Roldán y 4 vuelos de bautismos donados por el Sr. Biondi.
También contaron con la donación de golosinas por parte de la cooperativa de Electricidad.
Finalmente se sirvió el tradicional chocolate con facturas realizado por la Sra. Rosario Cejas, se repartieron golosinas y juguetes para todos los niños presentes.
Agradecemos a todos los que donaron y ayudaron de forma desinteresada para que el evento se lleve a cabo.
El evento que organizan como todos los años Héctor Figueroa y Trinidad Verón junto a los vecinos, contó con el apoyo y participación de la Municipalidad.
Los niños disfrutaron de castillos, música, juegos, payasos, cama elástica, sorteos de 2 bicicletas donadas por el Sr. Ignacio Urcullo y Sr. Roldán y 4 vuelos de bautismos donados por el Sr. Biondi.
También contaron con la donación de golosinas por parte de la cooperativa de Electricidad.
Finalmente se sirvió el tradicional chocolate con facturas realizado por la Sra. Rosario Cejas, se repartieron golosinas y juguetes para todos los niños presentes.
Agradecemos a todos los que donaron y ayudaron de forma desinteresada para que el evento se lleve a cabo.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario