Educación y la Universidad siglo 21 firmaron un convenio para impulsar actividades académicas

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la Universidad Empresarial Siglo 21 rubricaron un convenio marco que permitirá que estudiantes de la casa de altos estudios realicen diversas actividades académicas vinculadas a su formación profesional en el ámbito del Ministerio.
El acuerdo fue firmado por el ministro de Educación, Horacio Ademar Ferreyra, y por el secretario de Extensión, Vinculación e Impacto de la Universidad Siglo 21, Alejandro Castelli, con el propósito de integrar los contenidos clave de las carreras en contextos reales de ejercicio profesional.
A través de este convenio, las y los estudiantes podrán participar de proyectos académicos transversales, prácticas profesionales y preprofesionales, intervenciones comunitarias, actividades solidarias, generación de casos para seminarios, visitas guiadas, charlas, talleres y búsquedas laborales, entre otras acciones. Todas ellas estarán acompañadas por docentes y referentes institucionales para garantizar el aprendizaje y la calidad de la experiencia.
Durante la firma, el ministro Ferreyra destacó: "En el marco de la política educativa que lleva adelante el gobernador Martín Llaryora, buscamos fortalecer los aprendizajes de nuestros futuros profesionales mediante propuestas que articulen la teoría con la práctica, en escenarios reales que permitan desarrollar capacidades y un compromiso social activo".
En tanto, Castelli subrayó la importancia de este trabajo conjunto para "potenciar el vínculo entre la formación académica y las demandas de la sociedad, generando oportunidades de aprendizaje significativo y de impacto positivo en la comunidad".
Este convenio representa un nuevo paso en la cooperación entre el sector académico y el Estado provincial para mejorar la calidad educativa y profesional de los jóvenes.
