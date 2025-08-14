Invitación al conversatorio “Oportunidades académicas y científicas en Estados Unidos”

El Gobierno de la Provincia invita a participar del conversatorio "Oportunidades académicas y científicas en Estados Unidos: claves para postular con éxito a becas".
El encuentro contará con la disertación de la Dra. Norma González, referente para América del Sur de la Oficina de Estudios de Posgrado de Rice University y ex Directora Ejecutiva de la Comisión Fulbright en Argentina, además de testimonios locales que compartirán sus experiencias y recomendaciones para una postulación exitosa.
La iniciativa es articulada a través de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, junto a Córdoba Acelera de la Municipalidad de la Córdoba.
La actividad está dirigida a estudiantes, docentes, investigadores y profesionales interesados en acceder a programas de grado, posgrado y estancias de universidades de Estados Unidos mediante becas. Tendrá lugar en el Auditorio del Ministerio de Economía y Gestión Pública (Av. Concepción Arenal 54, Córdoba) el miércoles 20 de agosto a las 16:30 horas.
Para participar de este conversatorio sin costo, los interesados deberán inscribirse completando el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWoYz6NJNXAcjd4nbiHMXbk4HIHx7OsvZI938G1V8R6OeGfQ/viewform
Desde la Provincia de Córdoba se impulsan acciones que promuevan la formación académica y la internacionalización del talento local. Facilitar el acceso a oportunidades educativas y científicas en el exterior fortalece las capacidades profesionales de los cordobeses y contribuye al desarrollo de una sociedad más innovadora, competitiva y conectada con el mundo.
El encuentro contará con la disertación de la Dra. Norma González, referente para América del Sur de la Oficina de Estudios de Posgrado de Rice University y ex Directora Ejecutiva de la Comisión Fulbright en Argentina, además de testimonios locales que compartirán sus experiencias y recomendaciones para una postulación exitosa.
La iniciativa es articulada a través de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, junto a Córdoba Acelera de la Municipalidad de la Córdoba.
La actividad está dirigida a estudiantes, docentes, investigadores y profesionales interesados en acceder a programas de grado, posgrado y estancias de universidades de Estados Unidos mediante becas. Tendrá lugar en el Auditorio del Ministerio de Economía y Gestión Pública (Av. Concepción Arenal 54, Córdoba) el miércoles 20 de agosto a las 16:30 horas.
Para participar de este conversatorio sin costo, los interesados deberán inscribirse completando el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWoYz6NJNXAcjd4nbiHMXbk4HIHx7OsvZI938G1V8R6OeGfQ/viewform
Desde la Provincia de Córdoba se impulsan acciones que promuevan la formación académica y la internacionalización del talento local. Facilitar el acceso a oportunidades educativas y científicas en el exterior fortalece las capacidades profesionales de los cordobeses y contribuye al desarrollo de una sociedad más innovadora, competitiva y conectada con el mundo.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario