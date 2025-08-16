Llaryora visitó a Los Pumas antes del histórico partido frente a los All Blacks en el estadio Kempes

El gobernador Martín Llaryora visitó este viernes al plantel del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, quienes realizaron su último entrenamiento en el estadio Mario Alberto Kempes antes del histórico partido de mañana frente a los All Blacks, por la primera fecha del Rugby Championship.
El mandatario provincial felicitó a los jugadores de Los Pumas y destacó su acercamiento con el público y la empatía que tienen con la gente y los hinchas.
El encuentro marcará un nuevo hito para la provincia, ya que por su trascendencia se posicionará como el evento deportivo internacional más importante de su historia, con transmisión en vivo para más de 60 millones de personas.
El impacto es notorio en la ciudad de Córdoba y alrededores, donde sectores turísticos, hoteleros, gastronómicos y de servicios registran demandas inéditos para esta época del año.
Se estima que entre 30 y 35 mil visitantes llegarán desde distintos puntos del país demandando alojamiento en la capital y el Gran Córdoba, especialmente en ciudades turísticas cercanas como Villa Carlos Paz.
Los datos relevados por la Agencia Córdoba Turismo revelan que la hotelería de 3 a 5 estrellas de la capital provincial registra ocupación plena, con resultados similares para Villa Carlos Paz y alrededores.
El partido Los Pumas-All Blacks se suma así a una larga lista de megaeventos deportivos y artísticos promovidos por el Gobierno de Córdoba en articulación con el sector privado con el objetivo de posicionar a Córdoba como sede de grandes eventos generadores de fuentes de empleo y de oportunidades.
Para el encuentro que se disputará este sábado desde las 18:10 se espera un estadio colmado. en lo que promete ser una verdadera fiesta del deporte.
Durante su visita, el gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; el intendente de la Ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; y el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri. También participaron autoridades del rugby argentino, como el presidente de la Unión Argentina de Rugby, Gabriel Travaglini, y su par de Córdoba, Félix Páez Molina, entre otros.
Operativo de seguridad
El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) diagramó detalles del operativo de seguridad para el partido entre Los Pumas y los All Blacks.
El estadio abrirá sus puertas a las 15:00, con el objetivo de evitar aglomeraciones. El encuentro está programado para este sábado a las 18:10.
El público podrá ingresar únicamente por los accesos correspondientes a su entrada:
• Portones 1 y 2: Platea Ardiles.
• Portón 1 bis: Popular Artime.
• Portón 3: Popular Willington.
• Portón 4: Platea Gasparini.
Asimismo, se confirmó la instalación de un espacio recreativo para simpatizantes, los lugares habilitados para estacionar en las inmediaciones del estadio, el servicio de transporte público para el traslado de asistentes y la custodia de ambos seleccionados.
Cabe destacar que está prohibido el ingreso con elementos de pirotecnia, bebidas alcohólicas o cualquier objeto que pueda poner en riesgo la seguridad del evento.
En cuanto a la planificación general de seguridad, se acordó que la cobertura en el estadio Kempes será realizada en conjunto con seguridad privada y otras entidades provinciales y municipales.
Fanfest
En la cancha auxiliar del estadio se llevará a cabo el Fanfest, un espacio de recreación con música, juegos y la presencia de jugadores. Estará disponible desde tres horas antes del inicio del partido y hasta dos horas después de su finalización.
Estacionamientos
Estarán habilitadas las playas Norte y Sur, Parques del Kempes y Bustos, Facultad de Turismo "Marcelo Montes Pacheco" y Centro de Convenciones.
Transporte público
Según lo dispuesto por la Municipalidad de Córdoba, ocho colectivos saldrán desde la Plaza de la Intendencia/Héroes de Malvinas con destino final el estadio Kempes.
Cierre de parques
Los parques del Kempes y Bustos cerrarán al público a partir de las 13:00, mientras que el parque del Chateau lo hará desde las 14:00.
El mandatario provincial felicitó a los jugadores de Los Pumas y destacó su acercamiento con el público y la empatía que tienen con la gente y los hinchas.
El encuentro marcará un nuevo hito para la provincia, ya que por su trascendencia se posicionará como el evento deportivo internacional más importante de su historia, con transmisión en vivo para más de 60 millones de personas.
El impacto es notorio en la ciudad de Córdoba y alrededores, donde sectores turísticos, hoteleros, gastronómicos y de servicios registran demandas inéditos para esta época del año.
Se estima que entre 30 y 35 mil visitantes llegarán desde distintos puntos del país demandando alojamiento en la capital y el Gran Córdoba, especialmente en ciudades turísticas cercanas como Villa Carlos Paz.
Los datos relevados por la Agencia Córdoba Turismo revelan que la hotelería de 3 a 5 estrellas de la capital provincial registra ocupación plena, con resultados similares para Villa Carlos Paz y alrededores.
El partido Los Pumas-All Blacks se suma así a una larga lista de megaeventos deportivos y artísticos promovidos por el Gobierno de Córdoba en articulación con el sector privado con el objetivo de posicionar a Córdoba como sede de grandes eventos generadores de fuentes de empleo y de oportunidades.
Para el encuentro que se disputará este sábado desde las 18:10 se espera un estadio colmado. en lo que promete ser una verdadera fiesta del deporte.
Durante su visita, el gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; el intendente de la Ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; y el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri. También participaron autoridades del rugby argentino, como el presidente de la Unión Argentina de Rugby, Gabriel Travaglini, y su par de Córdoba, Félix Páez Molina, entre otros.
Operativo de seguridad
El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) diagramó detalles del operativo de seguridad para el partido entre Los Pumas y los All Blacks.
El estadio abrirá sus puertas a las 15:00, con el objetivo de evitar aglomeraciones. El encuentro está programado para este sábado a las 18:10.
El público podrá ingresar únicamente por los accesos correspondientes a su entrada:
• Portones 1 y 2: Platea Ardiles.
• Portón 1 bis: Popular Artime.
• Portón 3: Popular Willington.
• Portón 4: Platea Gasparini.
Asimismo, se confirmó la instalación de un espacio recreativo para simpatizantes, los lugares habilitados para estacionar en las inmediaciones del estadio, el servicio de transporte público para el traslado de asistentes y la custodia de ambos seleccionados.
Cabe destacar que está prohibido el ingreso con elementos de pirotecnia, bebidas alcohólicas o cualquier objeto que pueda poner en riesgo la seguridad del evento.
En cuanto a la planificación general de seguridad, se acordó que la cobertura en el estadio Kempes será realizada en conjunto con seguridad privada y otras entidades provinciales y municipales.
Fanfest
En la cancha auxiliar del estadio se llevará a cabo el Fanfest, un espacio de recreación con música, juegos y la presencia de jugadores. Estará disponible desde tres horas antes del inicio del partido y hasta dos horas después de su finalización.
Estacionamientos
Estarán habilitadas las playas Norte y Sur, Parques del Kempes y Bustos, Facultad de Turismo "Marcelo Montes Pacheco" y Centro de Convenciones.
Transporte público
Según lo dispuesto por la Municipalidad de Córdoba, ocho colectivos saldrán desde la Plaza de la Intendencia/Héroes de Malvinas con destino final el estadio Kempes.
Cierre de parques
Los parques del Kempes y Bustos cerrarán al público a partir de las 13:00, mientras que el parque del Chateau lo hará desde las 14:00.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario