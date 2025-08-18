Día del niño en Sala Cuna

El día jueves los más pequeños tuvieron su agasajo en la Sala Cuna "Virgen del Valle" donde compartieron juegos, castillos, regalos y mucha diversión.
Las seños dieron una consigna para participar del festejo que fue crear un "sombrero loco" cada niño asistió con ese detalle a la sala.
Agradecemos a cada familia por siempre apoyar las iniciativas del Equipo de Sala Cuna.
¡Feliz día!
Las seños dieron una consigna para participar del festejo que fue crear un "sombrero loco" cada niño asistió con ese detalle a la sala.
Agradecemos a cada familia por siempre apoyar las iniciativas del Equipo de Sala Cuna.
¡Feliz día!
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario