lunes, 18 de agosto de 2025

Día del niño en Sala Cuna

El día jueves los más pequeños tuvieron su agasajo en la Sala Cuna "Virgen del Valle" donde compartieron juegos, castillos, regalos y mucha diversión.
Las seños dieron una consigna para participar del festejo que fue crear un "sombrero loco" cada niño asistió con ese detalle a la sala.
Agradecemos a cada familia por siempre apoyar las iniciativas del Equipo de Sala Cuna.
¡Feliz día!
