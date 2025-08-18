Una mujer fue impactada por una formación de El Tren de las Sierras

Personal policial se hizo presente en calle 9 de julio esquina Kennedy (La Falda) donde, por causas a establecer, el "Tren de las Sierras" colisionó a una mujer de 78 años que intentaba cruzar el paso nivel. Un servicio médico trasladó a esta persona hasta el hospital municipal donde se constató que no presentaba lesiones.
