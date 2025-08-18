lunes, 18 de agosto de 2025

Una avioneta cayó tras impactar con cables de alta tensión. Sus tripulantes resultaron con lesiones leves en Oncativo

Personal policial tomó conocimiento de un accidente aéreo ocurrido en un alojamiento rural*. El siniestro se produjo durante un evento de aviación que se desarrollaba en las afueras de la localidad, cuando una avioneta en la que se trasladaban dos hombres mayores de edad, se precipitó a tierra tras colisionar contra cables de alta tensión. Ambos ocupantes resultaron con heridas leves.
