Cruz del Eje: FPA detuvo a una mujer con pedido de captura

En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento en la ciudad de Cruz del Eje, que culminó con el cierre de un punto de venta y la detención de una persona mayor de edad con pedido de captura.
Oficiales de la Fuerza efectuaron la irrupción en una vivienda ubicada en la Calle 5 de barrio San Antonio, de la ciudad de Cruz del Eje. En el lugar, se logró la aprehensión de una mujer (29) y el secuestro de elementos de interés para la causa.
El procedimiento se encuentra relacionada a una colaboración de la FPA a la Policía de Córdoba llevado a cabo en el mes de junio del corriente año. En aquella ocasión, se logró la aprehensión de dos sujetos (29, 34) y el secuestro de 228 gramos de marihuana, $ 152.150 y un vehículo.
La Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de la ciudad de Cruz del Eje dispuso el traslado de la detenida y la remisión de las evidencias a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.
