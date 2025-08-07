Ciudad de Córdoba: Una nueva obra de desagües en la zona sur beneficiará a más de 100 mil vecinos

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, licitó la obra para la ejecución de la obra de sistematización de desagües pluviales en las calles Madre Sacramento, Adoratrices y Santa María Micaela, en el sector sur de la ciudad de Córdoba.
Con una inversión oficial de $4.993 millones, la obra que se ejecutará en conjunto con la Municipalidad de Córdoba, beneficiará a más de 100 mil vecinos del sector sur de la ciudad y generará 45 puestos de trabajo directos.
El proyecto forma parte de un plan integral de infraestructura hídrica que busca mitigar los problemas de anegamiento que afectan a esta zona, especialmente durante lluvias intensas, mediante la incorporación de un sistema eficiente de captación, conducción y evacuación de escurrimientos pluviales.
En el acto de apertura de ofertas estuvieron presentes el secretario de Infraestructura Hídrica Edagar Castelló; el secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba, Diego Peralta; el subsecretario de Infraestructura de la Municipalidad de Córdoba, Luciano Rover y el vocal de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHi), Bruno Aiassa.
Cabe destacar que a mediados del mes de junio el Gobernador Martín Llaryora junto al Intendente de la Ciudad, Daniel Passerini anunciaron esta obra.
Detalles de obra
La intervención contempla la construcción de un sistema subterráneo de desagües pluviales de 2.100 metros de longitud, compuesto por conductos prefabricados de hormigón armado.
Además, se ejecutarán cámaras de inspección, sumideros y obras complementarias como cordón cuneta, pavimento asfáltico, reconstrucción de bocacalles, con el fin de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.
La obra se desarrollará en un área residencial con infraestructura vial y espacios verdes, en una zona clave comprendida entre la Av. Ciudad de Valparaíso, la calle Mauricio Revigliono, y a pocos metros de la Av. Bernardo O'Higgins, hasta el límite sur en las cercanías del barrio cerrado Country Las Marías.
