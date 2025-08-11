Un empleado rural fue detenido tras ocasionar un incendio en Coronel Moldes

Bomberos Voluntarios *sofocaron un incendio propagado en un establecimiento rural. Luego, fue trasladado a sede policial quedando a disposición de la Justicia, un hombre de 69 años* Él, que momentos antes habría iniciado una quema de pastizales en el sector. Luego de las tareas inherentes, se constataron daños en *varias hectáreas, alambrados, postes, tendido eléctrico y un silobolsa de soja*.
