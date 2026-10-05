Siete integrantes de una organización condenados por comercializar drogas en Jesús María, Alta Gracia y Córdoba

En una causa llevada a cabo por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en la ciudades de Jesús María, Alta Gracia y Córdoba, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Córdoba emitió condenas para siete personas mayores de edad dedicadas al narcomenudeo.
Las condenas de los integrantes de la organización narco fueron las siguientes:
. Mario Alberto Villalba: 7 años y 6 meses.
. Sergio David Gaitán: 6 años 7 meses.
. Noelia Gisela Barraza: 6 años y 6 meses.
. Elías Javier Villalba: 6 años y 3 meses.
. José Luis Contreras: 6 años.
. Isaías Tomás Toloza: 6 años.
. Ezequiel Alejandro Villalba: 6 años.
La sentencia, está vinculada a una serie de nueve allanamientos realizados por la FPA en el año 2024. En aquellos procedimientos, se logró la incautación cocaína y marihuana, 1.577.450 pesos, un automóvil y diversos elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.
El dispositivo permitió desarticular una organización narco dedicada a la venta de cocaína y marihuana en Jesús María, Alta Gracia y Córdoba. (véase https://www.mpfcordoba.gob.ar/fpa-desbarato-una-organizacion-narco-que-operaba-en-jesus-maria-alta-gracia-y-cordoba-nueve-detenidos/).
Las condenas de los integrantes de la organización narco fueron las siguientes:
. Mario Alberto Villalba: 7 años y 6 meses.
. Sergio David Gaitán: 6 años 7 meses.
. Noelia Gisela Barraza: 6 años y 6 meses.
. Elías Javier Villalba: 6 años y 3 meses.
. José Luis Contreras: 6 años.
. Isaías Tomás Toloza: 6 años.
. Ezequiel Alejandro Villalba: 6 años.
La sentencia, está vinculada a una serie de nueve allanamientos realizados por la FPA en el año 2024. En aquellos procedimientos, se logró la incautación cocaína y marihuana, 1.577.450 pesos, un automóvil y diversos elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.
El dispositivo permitió desarticular una organización narco dedicada a la venta de cocaína y marihuana en Jesús María, Alta Gracia y Córdoba. (véase https://www.mpfcordoba.gob.ar/fpa-desbarato-una-organizacion-narco-que-operaba-en-jesus-maria-alta-gracia-y-cordoba-nueve-detenidos/).
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