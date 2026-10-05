Córdoba y Nación avanzan en el operativo de seguridad para la visita del Papa

La Provincia, a través del Ministerio de Seguridad, avanzó en la organización del operativo para la llegada del Papa León XIV, en articulación con representantes de la cartera nacional. La jornada estuvo encabezada por el ministro provincial Juan Pablo Quinteros y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
El encuentro se desarrolló en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se presentó el esquema de organización del predio y se repasaron los principales aspectos logísticos con el objetivo de garantizar el orden, la protección y la asistencia de la multitud de peregrinos que se aguarda.
Participaron de la actividad el presidente de FAdeA, Oscar López; el vicepresidente, Brigadier Guillermo Ballesteros; el Brigadier Fiocca; los jefes regionales de las Fuerzas Federales —Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y Servicio Penitenciario Federal—; el Padre Juan Martínez, en representación del Arzobispado de Córdoba; el subsecretario de Coordinación Operativa del Ministerio de Seguridad, Comandante Walter Gómez; y el subjefe de la Policía de Córdoba, Comisario General Alberto Bietti.
Un operativo diseñado para ordenar y proteger
Durante la presentación técnica se detalló el esquema previsto para FAdeA, que contempla la sectorización del predio en 48 cuadrantes de 100 metros cuadrados para ordenar la distribución de los asistentes y agilizar el control de la fuerza pública.
Asimismo, se establecieron corredores internos de movilidad y emergencia destinados a asegurar el tránsito del Papamóvil y el desplazamiento fluido de ambulancias y unidades de asistencia.
El plan contempla la articulación de un Comando Unificado, desde el cual se coordinará el accionar conjunto entre las instituciones federales y la Policía de Córdoba.
La previsión incluye sectores de permanencia y accesos adaptados para personas con movilidad reducida, puestos de hidratación, carpas sanitarias y puntos de atención médica.
Inspección del lugar del altar
Como parte de las actividades, las autoridades inspeccionaron el predio exacto donde se erigirá el altar principal para la celebración religiosa. El lugar tiene además un valor histórico especial: allí se encuentra la placa conmemorativa de la misa celebrada por el papa Juan Pablo II durante su visita a Córdoba en 1987.
El Gobierno de Córdoba, a través de la cartera de Seguridad, continúa profundizando la planificación junto con la Nación, las fuerzas de seguridad, FAdeA, el Arzobispado y demás organismos involucrados, con el fin de garantizar que la visita del Pontífice se desarrolle bajo un marco de prevención, accesibilidad y protección para la ciudadanía.
El encuentro se desarrolló en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se presentó el esquema de organización del predio y se repasaron los principales aspectos logísticos con el objetivo de garantizar el orden, la protección y la asistencia de la multitud de peregrinos que se aguarda.
Participaron de la actividad el presidente de FAdeA, Oscar López; el vicepresidente, Brigadier Guillermo Ballesteros; el Brigadier Fiocca; los jefes regionales de las Fuerzas Federales —Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y Servicio Penitenciario Federal—; el Padre Juan Martínez, en representación del Arzobispado de Córdoba; el subsecretario de Coordinación Operativa del Ministerio de Seguridad, Comandante Walter Gómez; y el subjefe de la Policía de Córdoba, Comisario General Alberto Bietti.
Un operativo diseñado para ordenar y proteger
Durante la presentación técnica se detalló el esquema previsto para FAdeA, que contempla la sectorización del predio en 48 cuadrantes de 100 metros cuadrados para ordenar la distribución de los asistentes y agilizar el control de la fuerza pública.
Asimismo, se establecieron corredores internos de movilidad y emergencia destinados a asegurar el tránsito del Papamóvil y el desplazamiento fluido de ambulancias y unidades de asistencia.
El plan contempla la articulación de un Comando Unificado, desde el cual se coordinará el accionar conjunto entre las instituciones federales y la Policía de Córdoba.
La previsión incluye sectores de permanencia y accesos adaptados para personas con movilidad reducida, puestos de hidratación, carpas sanitarias y puntos de atención médica.
Inspección del lugar del altar
Como parte de las actividades, las autoridades inspeccionaron el predio exacto donde se erigirá el altar principal para la celebración religiosa. El lugar tiene además un valor histórico especial: allí se encuentra la placa conmemorativa de la misa celebrada por el papa Juan Pablo II durante su visita a Córdoba en 1987.
El Gobierno de Córdoba, a través de la cartera de Seguridad, continúa profundizando la planificación junto con la Nación, las fuerzas de seguridad, FAdeA, el Arzobispado y demás organismos involucrados, con el fin de garantizar que la visita del Pontífice se desarrolle bajo un marco de prevención, accesibilidad y protección para la ciudadanía.
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