Flagrancia: condenan a dos meses de prisión a un cantante callejero por un intento de robo en barrio Jardín

El Juzgado de Control 13 condenó a dos meses de prisión de cumplimiento efectivo con declaración de reincidencia a Brian Sebastián Guzmán Álvarez tras haber sido hallado autor penalmente responsable del delito de robo en grado de tentativa. Guzmán Alvarez cobró reconocimiento tras difundirse su historia de vida al pasar de vivir debajo de un puente a compartir escenario con agrupaciones de cuarteto.
El hecho ocurrió el 18 de septiembre de 2026 en la esquina de Avenida Cruz Roja y Carlos Bunge, en inmediaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en barrio Jardín. En esa oportunidad, Guzmán Álvarez abordó a una mujer que aguardaba el colectivo, la tomó del brazo y le tiró de la cartera de manera violenta para sustraérsela. La maniobra fue frustrada gracias a la resistencia de la víctima y a la inmediata intervención de transeúntes que lo redujeron en el lugar hasta la llegada del personal policial.
La resolución del caso se alcanzó a través de un juicio abreviado inicial a sólo un mes de la detención del imputado, impulsado por el fiscal de instrucción Federico Rivas.
El hecho ocurrió el 18 de septiembre de 2026 en la esquina de Avenida Cruz Roja y Carlos Bunge, en inmediaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en barrio Jardín. En esa oportunidad, Guzmán Álvarez abordó a una mujer que aguardaba el colectivo, la tomó del brazo y le tiró de la cartera de manera violenta para sustraérsela. La maniobra fue frustrada gracias a la resistencia de la víctima y a la inmediata intervención de transeúntes que lo redujeron en el lugar hasta la llegada del personal policial.
La resolución del caso se alcanzó a través de un juicio abreviado inicial a sólo un mes de la detención del imputado, impulsado por el fiscal de instrucción Federico Rivas.
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