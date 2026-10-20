Córdoba fortalece su vínculo con la Unión Europea para impulsar al sector productivo

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, fue sede este viernes de una reunión de trabajo con una delegación de consejeros económicos y comerciales de la Unión Europea y de embajadas de sus Estados miembros. El encuentro reunió a autoridades provinciales, organismos de promoción y representantes de cámaras empresariales para identificar oportunidades comerciales y de inversión para el sector productivo cordobés.
La agenda estuvo centrada en las posibilidades que abre el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el acceso a nuevos mercados y el fortalecimiento de los vínculos entre empresas e instituciones de ambos bloques, con especial atención a sectores estratégicos de la economía provincial.
El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, destacó el trabajo conjunto con el sector privado para ampliar la inserción internacional de Córdoba: “Una vez más, Córdoba trabaja junto a su sector privado para abrir oportunidades en el mundo. Nos reunimos con los delegados comerciales de la Unión Europea para analizar cómo llevar este acuerdo a la realidad de nuestras empresas y adaptar las oportunidades que se abren a las necesidades de los distintos sectores productivos de la provincia”.
Durante el encuentro se intercambiaron perspectivas sobre las necesidades de los distintos sectores productivos y se avanzó en la identificación de oportunidades comerciales, condiciones de acceso a mercados y posibles vínculos con actores europeos.
La jornada incluyó una presentación del ecosistema productivo cordobés a cargo de la Agencia ProCórdoba y un bloque de inteligencia comercial dedicado a las oportunidades que el acuerdo puede generar en sectores estratégicos. También se desarrollaron espacios de intercambio sobre acceso a mercados, vinculación comercial y posibilidades de cooperación.
Participaron representantes de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC), la Asociación de Industriales de la Alimentación de Córdoba (ADIAC), la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC), la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC), la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC), además de Córdoba Cluster.
Inversiones y oportunidades de vinculación
La agenda también incluyó un bloque específico sobre inversiones, organizado por el área de Inversiones de ProCórdoba. Allí se presentaron experiencias de empresas con capitales europeos y oportunidades de inversión extranjera directa. Formaron parte de este espacio Stellantis, Qualitá, Ascentio Technologies y Arla Foods.
La visita se desarrolló en el marco de una misión de las oficinas económicas y comerciales de la Delegación de la Unión Europea y de embajadas de Estados miembros en Argentina, que también incluyó la participación en Tecnoalimentaria y encuentros con referentes provinciales de la producción, el comercio y la agroindustria.
Con esta agenda de trabajo, la Provincia busca fortalecer el diálogo con los representantes comerciales europeos, generar nuevas oportunidades de negocios y consolidar la inserción internacional de las empresas cordobesas.
La agenda estuvo centrada en las posibilidades que abre el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el acceso a nuevos mercados y el fortalecimiento de los vínculos entre empresas e instituciones de ambos bloques, con especial atención a sectores estratégicos de la economía provincial.
El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, destacó el trabajo conjunto con el sector privado para ampliar la inserción internacional de Córdoba: “Una vez más, Córdoba trabaja junto a su sector privado para abrir oportunidades en el mundo. Nos reunimos con los delegados comerciales de la Unión Europea para analizar cómo llevar este acuerdo a la realidad de nuestras empresas y adaptar las oportunidades que se abren a las necesidades de los distintos sectores productivos de la provincia”.
Durante el encuentro se intercambiaron perspectivas sobre las necesidades de los distintos sectores productivos y se avanzó en la identificación de oportunidades comerciales, condiciones de acceso a mercados y posibles vínculos con actores europeos.
La jornada incluyó una presentación del ecosistema productivo cordobés a cargo de la Agencia ProCórdoba y un bloque de inteligencia comercial dedicado a las oportunidades que el acuerdo puede generar en sectores estratégicos. También se desarrollaron espacios de intercambio sobre acceso a mercados, vinculación comercial y posibilidades de cooperación.
Participaron representantes de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC), la Asociación de Industriales de la Alimentación de Córdoba (ADIAC), la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC), la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC), la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC), además de Córdoba Cluster.
Inversiones y oportunidades de vinculación
La agenda también incluyó un bloque específico sobre inversiones, organizado por el área de Inversiones de ProCórdoba. Allí se presentaron experiencias de empresas con capitales europeos y oportunidades de inversión extranjera directa. Formaron parte de este espacio Stellantis, Qualitá, Ascentio Technologies y Arla Foods.
La visita se desarrolló en el marco de una misión de las oficinas económicas y comerciales de la Delegación de la Unión Europea y de embajadas de Estados miembros en Argentina, que también incluyó la participación en Tecnoalimentaria y encuentros con referentes provinciales de la producción, el comercio y la agroindustria.
Con esta agenda de trabajo, la Provincia busca fortalecer el diálogo con los representantes comerciales europeos, generar nuevas oportunidades de negocios y consolidar la inserción internacional de las empresas cordobesas.
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