Río Tercero: elevan a juicio la causa por estafas realizadas usando la plataforma Marketplace

La Fiscalía de Instrucción n° 1 de Río Tercero, a cargo de Leonardo Galanti, pidió la elevación a juicio contra Facundo Utrera, Luz Muñoz, Aldana Zalazar, Vanesa Zalazar e Irina Natali Villafañe por considerarlos penalmente responsables del delíto de Asociación Ilícita por los hechos de estafas cometidos contra personas que publicaban la venta algún artículo por la plataforma “Marketplace”. Utrera es acusado en calidad de jefe de la asociación ilícita, mientras que el resto de los imputados son considerados miembros de la misma.
La investigación de la fiscalía logró determinar que durante el lapso comprendido entre los meses de julio y octubre de dos mil veinticinco, desde el Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María, el imputado Facundo Utrera –el Jefe- alojado en el Establecimiento, tomaba decisiones e impartía las instrucciones sobre a otras personas que al momento de los hechos se encontraban en libertad, entre ellas, Luz Milagros Muñoz –actual pareja de nombrado-, Aldana Ayelen Zalazar, Vanesa Tamara Zalazar e Irina Natalí Villafañe. Ellos acordaron tácitamente asociarse para cometer delitos indeterminados de defraudaciones a través de comunicaciones telefónicas a partir del ardid consistente en inducir a error a los damnificados pretendiendo hacerles creer que se interesaban en un producto publicado a la venta en Maketplace y aduciendo una transferencia errónea para guiarlos en la transferencia de dinero desde sus cuentas a las cuentas bancarias de propiedad de las imputadas.
Así, mediante maniobras delictivas plurales y diversas, cuyos detalles puntuales se ajustaban según cada situación, pero conformando una organización dotada de permanencia en el tiempo con los objetivos conocidos y compartidos por todos los nombrados, habrían desplegado las actividades aludidas. Mediante el uso de diversas líneas telefónicas (chips) proporcionadas a Utrera por, el nombrado –desde el E.P N° 5-, procedía a contactar a aquellas personas que hubieran publicado a la venta algún artículo por la plataforma citada, simulando
encontrarse interesado en la adquisición de dichos productos. De tal modo, con roles definidos, los nombrados conformaron una estructura delictiva que les permitiría consumar múltiples defraudaciones toda vez que el
prevenido Utrera, luego de ese primer contacto con los vendedores.
La investigación de la fiscalía logró determinar que durante el lapso comprendido entre los meses de julio y octubre de dos mil veinticinco, desde el Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María, el imputado Facundo Utrera –el Jefe- alojado en el Establecimiento, tomaba decisiones e impartía las instrucciones sobre a otras personas que al momento de los hechos se encontraban en libertad, entre ellas, Luz Milagros Muñoz –actual pareja de nombrado-, Aldana Ayelen Zalazar, Vanesa Tamara Zalazar e Irina Natalí Villafañe. Ellos acordaron tácitamente asociarse para cometer delitos indeterminados de defraudaciones a través de comunicaciones telefónicas a partir del ardid consistente en inducir a error a los damnificados pretendiendo hacerles creer que se interesaban en un producto publicado a la venta en Maketplace y aduciendo una transferencia errónea para guiarlos en la transferencia de dinero desde sus cuentas a las cuentas bancarias de propiedad de las imputadas.
Así, mediante maniobras delictivas plurales y diversas, cuyos detalles puntuales se ajustaban según cada situación, pero conformando una organización dotada de permanencia en el tiempo con los objetivos conocidos y compartidos por todos los nombrados, habrían desplegado las actividades aludidas. Mediante el uso de diversas líneas telefónicas (chips) proporcionadas a Utrera por, el nombrado –desde el E.P N° 5-, procedía a contactar a aquellas personas que hubieran publicado a la venta algún artículo por la plataforma citada, simulando
encontrarse interesado en la adquisición de dichos productos. De tal modo, con roles definidos, los nombrados conformaron una estructura delictiva que les permitiría consumar múltiples defraudaciones toda vez que el
prevenido Utrera, luego de ese primer contacto con los vendedores.
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