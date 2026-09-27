FPA detuvo a una mujer por venta de drogas en Deán Funes

En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento en la ciudad de Deán Funes, que culminó con la detención de una mujer mayor de edad.
El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle América al 700 de barrio Las Flores. Durante el registro del inmueble, los investigadores secuestraron elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que el presente operativo se encuentra relacionado con un allanamiento realizado el pasado 28 de agosto, oportunidad en la que fue detenido el hombre que sería pareja de la mujer investigada en el marco del presente procedimiento.
Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes dispuso el traslado de la aprehendida y de los elementos incautados a sede judicial.
El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle América al 700 de barrio Las Flores. Durante el registro del inmueble, los investigadores secuestraron elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que el presente operativo se encuentra relacionado con un allanamiento realizado el pasado 28 de agosto, oportunidad en la que fue detenido el hombre que sería pareja de la mujer investigada en el marco del presente procedimiento.
Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes dispuso el traslado de la aprehendida y de los elementos incautados a sede judicial.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario