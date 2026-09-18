El chino mandarín ya se aprende en las escuelas cordobesas

El chino mandarín ya forma parte de las experiencias de aprendizaje que atraviesan las aulas de cuatro escuelas secundarias cordobesas.
Durante este ciclo lectivo, estudiantes y docentes comenzaron a transitar una propuesta que suma el aprendizaje de la lengua y la cultura china desde una perspectiva intercultural.
La experiencia se desarrolla como una prueba piloto en instituciones secundarias con orientación en Lenguas: el IPEM 43 Presidente Hipólito Yrigoyen, el IPEM 86 Gabriela Mistral, la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó y el IPEM 270 Gral. Manuel Belgrano.
Más que la incorporación de un nuevo idioma, la propuesta plantea una manera diferente de acercarse a otra cultura y de ampliar las posibilidades formativas de los estudiantes.
En las aulas, el aprendizaje de la lengua se articula con el conocimiento de aspectos culturales, en un proceso que busca fortalecer la diversidad lingüística y el diálogo entre culturas.
El proyecto se desarrolla a partir de un trabajo colaborativo entre las escuelas y el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de Córdoba.
Las clases son planificadas de manera conjunta por la profesora de chino mandarín y el o la docente del espacio curricular, quienes trabajan desde un enfoque intercultural.
En esta primera etapa participan dos profesoras nativas de China pertenecientes al Instituto Confucio, lo que permite un acompañamiento situado y progresivo en las instituciones que forman parte de la experiencia.
La experiencia del IPEM 270 Gral. Manuel Belgrano
En el IPEM 270 Gral. Manuel Belgrano, el aprendizaje del idioma se complementa con distintas actividades que permiten a los estudiantes conocer aspectos de la cultura china.
El zodíaco, el té, la gastronomía y la escritura de caracteres con pincel forman parte de las propuestas que se desarrollan en las aulas.
“A los chicos les interesa mucho la cultura china. Estudiamos el zodíaco, el té y la comida china, y también practicamos la escritura de caracteres con pincel. Les gusta mucho conocer una cultura diferente y aprender sobre China”, explicó Mía, profesora de chino mandarín de la institución.
Desde la mirada de los estudiantes, la propuesta también despertó interés por continuar aprendiendo por fuera del espacio escolar.
Andrés, alumno del IPEM 270, contó su experiencia desde que comenzó a estudiar el idioma: “La verdad, desde que empezó la clase de chino en el colegio, me encantó y estuve estudiando bastante por mi cuenta, sobre todo el idioma. De la cultura voy aprendiendo de a poco”.
La propuesta se articula además con la cátedra Estudios Interculturales, donde el aprendizaje de las lenguas se vincula con el análisis de diferentes realidades sociales y culturales.
“Es una materia muy linda porque trabajamos no solamente desde la perspectiva del idioma, sino también desde la interculturalidad, abordando temas actuales de la sociedad que nos permiten reflexionar junto a los chicos. Muchas veces ellos mismos traen temas que después debatimos en clase”, destacó Virginia Graso, profesora de la cátedra Estudios Interculturales.
En la misma línea, Gimena Barrientos, profesora de la cátedra, señaló: “Los chicos tienen facilidad para aprender distintos idiomas porque parten de algunos intereses que les son muy cercanos. La idea de la cátedra siempre es trabajar en base a proyectos, reconocer los intereses de los grupos y, a partir de ellos, motivarlos a generar proyectos que les permitan construir con las distintas lenguas con las que estamos trabajando”.
La experiencia de la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó
En la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, la propuesta también permite que los estudiantes se acerquen al idioma y a la cultura china a través del contacto directo con una profesora nativa.
“Me encanta poder enseñar el idioma y la cultura china en un país tan lejano al mío. También me emociona mucho ver el interés de los chicos por conocer mi cultura y aprender mi idioma”, expresó Roxy, profesora de chino mandarín de la institución.
Para los estudiantes, aprender una nueva lengua representa también una oportunidad para conocer otra cultura y establecer un vínculo directo con quienes la hablan.
Constanza Valentina, alumna de la escuela, destacó: “Es una experiencia muy linda porque nos permite aprender un idioma nuevo y conocer otra cultura. También nos da la posibilidad de poder dialogar con personas nativas de allá y, aunque al principio parece difícil, cuando prestamos atención a las clases se hace más fácil”.
En tanto, Renata, también alumna de la institución, valoró la posibilidad de experimentar con nuevas lenguas y aprender “diferentes formas de comunicarme”.
Una manera de acercarse a otra cultura
La incorporación del chino mandarín se inscribe en las políticas educativas provinciales orientadas a fortalecer una ciudadanía plurilingüe y promover el diálogo intercultural desde las escuelas.
En este sentido, Pablo Carpintero, coordinador de la UCCLE, señaló: “Incorporar el chino mandarín en nuestras escuelas no significa solamente sumar una nueva lengua, sino generar oportunidades para que los estudiantes conozcan otras culturas y desarrollen nuevas formas de comunicarse”.
La propuesta retoma, además, una experiencia desarrollada durante 2025 en escuelas primarias municipales, también en articulación con el Instituto Confucio, que fue valorada por las instituciones educativas participantes, los estudiantes, las familias y la comunidad local.
En el contexto global actual, el acceso a la lengua y la cultura china constituye también una oportunidad para ampliar los horizontes formativos de los estudiantes.
La iniciativa busca fortalecer competencias interculturales y brindar nuevos saberes para desenvolverse en escenarios internacionales cada vez más complejos.
En este marco, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó la importancia de promover la interculturalidad como una herramienta para fortalecer la convivencia y ampliar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.
Ferreyra señaló que la incorporación del chino mandarín no implica solamente el aprendizaje de un nuevo idioma, sino también un acercamiento a otras culturas.
“En estos tiempos que son complejos y controvertidos, es clave abordar la interculturalidad para poder convivir y, fundamentalmente, no solo aprender un idioma, sino también su cultura”, sostuvo el funcionario.
Esta primera etapa permitirá evaluar el desarrollo de la propuesta, realizar ajustes pedagógicos y consolidar el trabajo articulado entre las instituciones participantes.
A partir de esa experiencia, se prevé una expansión progresiva hacia otras escuelas secundarias de la provincia, de acuerdo con la pertinencia que cada institución defina en su Proyecto Educativo Institucional.
Así, el chino mandarín comienza a hacerse lugar en las escuelas públicas cordobesas como una nueva experiencia de aprendizaje que combina lengua, cultura e intercambio. Para quienes ya transitan las primeras clases, el desafío no pasa solamente por aprender un idioma diferirente, sino también por descubrir nuevas maneras de mirar y comprender el mundo.
En ese aspecto, el ministro Ferreyra reafirmó la apuesta de la Provincia por promover el diálogo constructivo: “Se trata de una política educativa que nuestro gobernador Martín Llaryora le llama TransFORMAR@Cba, para que nuestros estudiantes aprendan más y mejor en nuestra querida provincia”, concluyó el funcionario.
Durante este ciclo lectivo, estudiantes y docentes comenzaron a transitar una propuesta que suma el aprendizaje de la lengua y la cultura china desde una perspectiva intercultural.
La experiencia se desarrolla como una prueba piloto en instituciones secundarias con orientación en Lenguas: el IPEM 43 Presidente Hipólito Yrigoyen, el IPEM 86 Gabriela Mistral, la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó y el IPEM 270 Gral. Manuel Belgrano.
Más que la incorporación de un nuevo idioma, la propuesta plantea una manera diferente de acercarse a otra cultura y de ampliar las posibilidades formativas de los estudiantes.
En las aulas, el aprendizaje de la lengua se articula con el conocimiento de aspectos culturales, en un proceso que busca fortalecer la diversidad lingüística y el diálogo entre culturas.
El proyecto se desarrolla a partir de un trabajo colaborativo entre las escuelas y el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de Córdoba.
Las clases son planificadas de manera conjunta por la profesora de chino mandarín y el o la docente del espacio curricular, quienes trabajan desde un enfoque intercultural.
En esta primera etapa participan dos profesoras nativas de China pertenecientes al Instituto Confucio, lo que permite un acompañamiento situado y progresivo en las instituciones que forman parte de la experiencia.
La experiencia del IPEM 270 Gral. Manuel Belgrano
En el IPEM 270 Gral. Manuel Belgrano, el aprendizaje del idioma se complementa con distintas actividades que permiten a los estudiantes conocer aspectos de la cultura china.
El zodíaco, el té, la gastronomía y la escritura de caracteres con pincel forman parte de las propuestas que se desarrollan en las aulas.
“A los chicos les interesa mucho la cultura china. Estudiamos el zodíaco, el té y la comida china, y también practicamos la escritura de caracteres con pincel. Les gusta mucho conocer una cultura diferente y aprender sobre China”, explicó Mía, profesora de chino mandarín de la institución.
Desde la mirada de los estudiantes, la propuesta también despertó interés por continuar aprendiendo por fuera del espacio escolar.
Andrés, alumno del IPEM 270, contó su experiencia desde que comenzó a estudiar el idioma: “La verdad, desde que empezó la clase de chino en el colegio, me encantó y estuve estudiando bastante por mi cuenta, sobre todo el idioma. De la cultura voy aprendiendo de a poco”.
La propuesta se articula además con la cátedra Estudios Interculturales, donde el aprendizaje de las lenguas se vincula con el análisis de diferentes realidades sociales y culturales.
“Es una materia muy linda porque trabajamos no solamente desde la perspectiva del idioma, sino también desde la interculturalidad, abordando temas actuales de la sociedad que nos permiten reflexionar junto a los chicos. Muchas veces ellos mismos traen temas que después debatimos en clase”, destacó Virginia Graso, profesora de la cátedra Estudios Interculturales.
En la misma línea, Gimena Barrientos, profesora de la cátedra, señaló: “Los chicos tienen facilidad para aprender distintos idiomas porque parten de algunos intereses que les son muy cercanos. La idea de la cátedra siempre es trabajar en base a proyectos, reconocer los intereses de los grupos y, a partir de ellos, motivarlos a generar proyectos que les permitan construir con las distintas lenguas con las que estamos trabajando”.
La experiencia de la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó
En la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, la propuesta también permite que los estudiantes se acerquen al idioma y a la cultura china a través del contacto directo con una profesora nativa.
“Me encanta poder enseñar el idioma y la cultura china en un país tan lejano al mío. También me emociona mucho ver el interés de los chicos por conocer mi cultura y aprender mi idioma”, expresó Roxy, profesora de chino mandarín de la institución.
Para los estudiantes, aprender una nueva lengua representa también una oportunidad para conocer otra cultura y establecer un vínculo directo con quienes la hablan.
Constanza Valentina, alumna de la escuela, destacó: “Es una experiencia muy linda porque nos permite aprender un idioma nuevo y conocer otra cultura. También nos da la posibilidad de poder dialogar con personas nativas de allá y, aunque al principio parece difícil, cuando prestamos atención a las clases se hace más fácil”.
En tanto, Renata, también alumna de la institución, valoró la posibilidad de experimentar con nuevas lenguas y aprender “diferentes formas de comunicarme”.
Una manera de acercarse a otra cultura
La incorporación del chino mandarín se inscribe en las políticas educativas provinciales orientadas a fortalecer una ciudadanía plurilingüe y promover el diálogo intercultural desde las escuelas.
En este sentido, Pablo Carpintero, coordinador de la UCCLE, señaló: “Incorporar el chino mandarín en nuestras escuelas no significa solamente sumar una nueva lengua, sino generar oportunidades para que los estudiantes conozcan otras culturas y desarrollen nuevas formas de comunicarse”.
La propuesta retoma, además, una experiencia desarrollada durante 2025 en escuelas primarias municipales, también en articulación con el Instituto Confucio, que fue valorada por las instituciones educativas participantes, los estudiantes, las familias y la comunidad local.
En el contexto global actual, el acceso a la lengua y la cultura china constituye también una oportunidad para ampliar los horizontes formativos de los estudiantes.
La iniciativa busca fortalecer competencias interculturales y brindar nuevos saberes para desenvolverse en escenarios internacionales cada vez más complejos.
En este marco, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó la importancia de promover la interculturalidad como una herramienta para fortalecer la convivencia y ampliar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.
Ferreyra señaló que la incorporación del chino mandarín no implica solamente el aprendizaje de un nuevo idioma, sino también un acercamiento a otras culturas.
“En estos tiempos que son complejos y controvertidos, es clave abordar la interculturalidad para poder convivir y, fundamentalmente, no solo aprender un idioma, sino también su cultura”, sostuvo el funcionario.
Esta primera etapa permitirá evaluar el desarrollo de la propuesta, realizar ajustes pedagógicos y consolidar el trabajo articulado entre las instituciones participantes.
A partir de esa experiencia, se prevé una expansión progresiva hacia otras escuelas secundarias de la provincia, de acuerdo con la pertinencia que cada institución defina en su Proyecto Educativo Institucional.
Así, el chino mandarín comienza a hacerse lugar en las escuelas públicas cordobesas como una nueva experiencia de aprendizaje que combina lengua, cultura e intercambio. Para quienes ya transitan las primeras clases, el desafío no pasa solamente por aprender un idioma diferirente, sino también por descubrir nuevas maneras de mirar y comprender el mundo.
En ese aspecto, el ministro Ferreyra reafirmó la apuesta de la Provincia por promover el diálogo constructivo: “Se trata de una política educativa que nuestro gobernador Martín Llaryora le llama TransFORMAR@Cba, para que nuestros estudiantes aprendan más y mejor en nuestra querida provincia”, concluyó el funcionario.
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