Cordobeses en Alerta: Con los 90 nuevos barrios incorporados, las alertas crecieron un 50% en agosto

En agosto, el programa Cordobeses en Alerta atendió un total de 9.074 alertas reportadas por vecinos de distintas zonas de la ciudad.
Se trata de un un 50% más en relación al mes pasado, gracias a la incorporación de 90 nuevos barrios.
A partir de estos avisos, en 298 procedimientos se llevaron a cabo 176 detenciones y el secuestro de 84 vehículos.
Además, las intervenciones realizadas hicieron posible recuperar 424 elementos vinculados con distintos hechos, secuestrar estupefacientes en 18 operativos y resguardar 39 armas en diversos procedimientos.
Sumado a lo anterior, el personal brindó 60 asistencias médicas y domésticas, que reflejan el alcance total de la herramienta: no solo previene delitos, también ofrece atención a las emergencias cotidianas.
Cabe destacar que durante 2026 ya se recibieron más de 46.680 avisos.
Los resultados alcanzados durante el mes siguen evidenciando lo significativa que es la participación de la comunidad y la presencia de los móviles policiales en las calles, trabajo coordinado entre los vecinos y el equipo de Cordobeses en Alerta.
El programa se consolida como un canal directo de comunicación entre los vecinos y las fuerzas de seguridad. Con un rápido accionar frente a situaciones sospechosas, emergencias y hechos delictivos.
La herramienta beneficia a más de 800.000 cordobeses de 234 barrios de la Capital provincial, de los cuales 90 se sumaron en las últimas semanas.
Cómo adherirse
• Buscar en el siguiente mapa la dirección: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/#mapa
Hacer clic en el botón y completar el formulario.
• Al finalizar, agendar el número de WhatsApp.
• Participar de las charlas informativas para más detalles del programa.
Se trata de un un 50% más en relación al mes pasado, gracias a la incorporación de 90 nuevos barrios.
A partir de estos avisos, en 298 procedimientos se llevaron a cabo 176 detenciones y el secuestro de 84 vehículos.
Además, las intervenciones realizadas hicieron posible recuperar 424 elementos vinculados con distintos hechos, secuestrar estupefacientes en 18 operativos y resguardar 39 armas en diversos procedimientos.
Sumado a lo anterior, el personal brindó 60 asistencias médicas y domésticas, que reflejan el alcance total de la herramienta: no solo previene delitos, también ofrece atención a las emergencias cotidianas.
Cabe destacar que durante 2026 ya se recibieron más de 46.680 avisos.
Los resultados alcanzados durante el mes siguen evidenciando lo significativa que es la participación de la comunidad y la presencia de los móviles policiales en las calles, trabajo coordinado entre los vecinos y el equipo de Cordobeses en Alerta.
El programa se consolida como un canal directo de comunicación entre los vecinos y las fuerzas de seguridad. Con un rápido accionar frente a situaciones sospechosas, emergencias y hechos delictivos.
La herramienta beneficia a más de 800.000 cordobeses de 234 barrios de la Capital provincial, de los cuales 90 se sumaron en las últimas semanas.
Cómo adherirse
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Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
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