Un policía detenido por el siniestro fatal de avenida Circunvación en Córdoba

La Unidad Territorial 14 detuvo e imputó a Néstor Javier Rasgido, efectivo policial de la provincia, bajo la carátula «Homicidio Culposo Agravado”, conductor de un rodado que fue parte del siniestro vial con consecuencias fatales ocurrido en el Anillo Externo de la Avenida de Circunvalación Agustín Tosco, a la altura del Km 42, entre las Avenidas Lino Spilimbergo y Monseñor Pablo Cabrera) de barrio Los Boulevares.
Por causas que aún se intentan establecer bajo la investigación judicial en curso, un automóvil marca Peugeot modelo 207 de color negro, conducido por el mencionado embistió por alcance a un camión marca Scania modelo R410 de color rojo, conducido por un ciudadano de 46 años, que se encontraba circulando en el mismo sentido, de este-oeste por la Avenida de Circunvalación.
Como consecuencia directa del impacto, se constató el deceso en el lugar del acompañante del camión, un ciudadano de 55 años. El conductor del camión y el conductor del automóvil resultaron con lesiones de carácter presumiblemente leves.
Intervino personal de la Policía de la provincia de Córdoba que procedió al resguardo inmediato de la escena para asegurar la evidencia física. Se dio intervención al área de Policía Judicial dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba a fin de ejecutar las tareas correspondientes. Se ordenó la extracción de sangre a los conductores para el correspondiente dosaje analítico de alcoholemia, el secuestro preventivo de las unidades involucradas y la recopilación de filmaciones mediante cámaras de seguridad viales u operadas por particulares.
Por causas que aún se intentan establecer bajo la investigación judicial en curso, un automóvil marca Peugeot modelo 207 de color negro, conducido por el mencionado embistió por alcance a un camión marca Scania modelo R410 de color rojo, conducido por un ciudadano de 46 años, que se encontraba circulando en el mismo sentido, de este-oeste por la Avenida de Circunvalación.
Como consecuencia directa del impacto, se constató el deceso en el lugar del acompañante del camión, un ciudadano de 55 años. El conductor del camión y el conductor del automóvil resultaron con lesiones de carácter presumiblemente leves.
Intervino personal de la Policía de la provincia de Córdoba que procedió al resguardo inmediato de la escena para asegurar la evidencia física. Se dio intervención al área de Policía Judicial dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba a fin de ejecutar las tareas correspondientes. Se ordenó la extracción de sangre a los conductores para el correspondiente dosaje analítico de alcoholemia, el secuestro preventivo de las unidades involucradas y la recopilación de filmaciones mediante cámaras de seguridad viales u operadas por particulares.
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