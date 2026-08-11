Sierras Chicas: avanza una obra clave fortalecer el sistema de agua potable en tres localidades

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, continúa con la ejecución de la obra de mejora del sistema de agua potable para localidades de Agua de Oro, Villa Cerro Azul y El Manzano.
La obra presenta un 28% de avance y una vez finalizada aumentará la confiabilidad del sistema de provisión del vital suministro en la zona.
Actualmente, Villa Cerro Azul y parte de las localidades de El Manzano y Agua de Oro se abastecen mediante un acueducto de más de cinco kilómetros de extensión que, tras bifurcarse, alimenta los tanques de distribución locales.
Debido al impacto de las crecidas y al efecto de erosión de las intensas lluvias que afectaron a la zona, resulta necesario reparar distintos sectores de la conducción y reforzar la obra de toma sobre el río San Cristóbal para garantizar un abastecimiento más seguro y eficiente.
Los trabajos incluyen la construcción de una nueva toma de agua sobre el río San Cristóbal, la instalación de una cañería que la conectará con el acueducto existente y la reparación de distintos sectores de la infraestructura para mejorar el funcionamiento del sistema.
Asimismo, la intervención contempla diversas reparaciones a lo largo del acueducto existente, que permitirán recalzar y acondicionar la tubería y las cámaras, mejorando las condiciones operativas del acueducto.
El proyecto permitirá a optimizar el abastecimiento de agua potable en estas localidades del departamento Colón.
La obra presenta un 28% de avance y una vez finalizada aumentará la confiabilidad del sistema de provisión del vital suministro en la zona.
Actualmente, Villa Cerro Azul y parte de las localidades de El Manzano y Agua de Oro se abastecen mediante un acueducto de más de cinco kilómetros de extensión que, tras bifurcarse, alimenta los tanques de distribución locales.
Debido al impacto de las crecidas y al efecto de erosión de las intensas lluvias que afectaron a la zona, resulta necesario reparar distintos sectores de la conducción y reforzar la obra de toma sobre el río San Cristóbal para garantizar un abastecimiento más seguro y eficiente.
Los trabajos incluyen la construcción de una nueva toma de agua sobre el río San Cristóbal, la instalación de una cañería que la conectará con el acueducto existente y la reparación de distintos sectores de la infraestructura para mejorar el funcionamiento del sistema.
Asimismo, la intervención contempla diversas reparaciones a lo largo del acueducto existente, que permitirán recalzar y acondicionar la tubería y las cámaras, mejorando las condiciones operativas del acueducto.
El proyecto permitirá a optimizar el abastecimiento de agua potable en estas localidades del departamento Colón.
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