Mercado Libre desarrollará en Córdoba su primer centro de almacenamiento en el interior del país

Mercado Libre anuncia el desarrollo de su primer centro de almacenamiento en el interior del país, ubicado en Estación Juárez Celman, en la provincia de Córdoba.
Con 60.000 metros cuadrados y una inversión de 91 millones de dólares, el proyecto será el quinto centro de almacenamiento de Mercado Libre en Argentina.
Este es el segundo que la compañía anuncia en 2026, en el marco del plan de inversión de 3.400 millones de dólares previsto para este año en el país.
El nuevo centro de distribución generará hasta 2.000 puestos de trabajo directos. Tendrá capacidad para almacenar hasta 6 millones de productos y operará como nodo central de abastecimiento para todos los depósitos de última milla en las regiones centro, NOA y NEA del país.
Esto permitirá acortar tiempos de entrega, ampliar la disponibilidad de productos y mejorar las condiciones operativas para miles de PyMEs y vendedores que operan desde esas provincias.
El gobernador Martín Llaryora recibió a representantes de Mercado Libre, quienes le presentaron los detalles de la inversión y el proyecto para la construcción del nuevo centro de almacenamiento en Estación Juárez Celman.
Durante el encuentro, el mandatario destacó la decisión de la compañía de elegir Córdoba para desarrollar su primer centro de estas características en el interior del país y valoró especialmente el impacto que tendrá en la generación de empleo y en el fortalecimiento del entramado productivo provincial.
“Que una empresa líder como Mercado Libre elija Córdoba para realizar una inversión de esta magnitud es una muestra de confianza en nuestra provincia y en su potencial productivo. Son 91 millones de dólares de inversión y 2.000 nuevos puestos de trabajo directos que significan más desarrollo y oportunidades para los cordobeses. Desde el Gobierno provincial vamos a seguir acompañando a quienes invierten, producen y generan empleo, porque ese es el camino para que Córdoba siga creciendo”, afirmó Llaryora.
El desarrollador Plaza Logística será quien lleve adelante este proyecto, en el marco de una alianza que ya lleva cuatro centros logísticos construidos para Mercado Libre en Argentina. La fecha estimada de puesta en marcha está planificada para fines de 2027.
“Este primer centro de almacenamiento en Córdoba marca un paso decisivo en nuestra estrategia de federalizar la logística y reafirma nuestro compromiso de inversión de largo plazo con Argentina. Con este proyecto vamos a acercar nuestra red logística a miles de PyMEs del centro, NOA y NEA para que puedan crecer, llegar más rápido a sus clientes y competir en igualdad de condiciones en todo el país. Valoramos que el Municipio de Estación Juárez Celman impulse condiciones que favorecen la inversión, el desarrollo productivo y la generación de empleo formal”, señaló Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina.
La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, a su vez, indicó: “La instalación del primer centro de almacenamiento de Mercado Libre en el interior del país confirma que nuestra provincia cuenta con la infraestructura, el talento y la capacidad necesarios para liderar el desarrollo productivo federal. Por su escala, esta inversión fortalecerá a cientos de PyMEs, generará miles de puestos de trabajo directos e indirectos y consolida a Estación Juárez Celman como un nodo logístico estratégico para el centro, el NOA y el NEA. Por mis raíces en esta ciudad, el anuncio tiene además un significado especial: demuestra que el rumbo impulsado por el gobernador Martín Llaryora se traduce en crecimiento, empleo y oportunidades concretas para nuestra gente”.
Por su parte, el intendente interino de Estación Juárez Celman, Matías Haro, agregó: “Que Mercado Libre haya elegido Estación Juárez Celman para instalar su primer centro de almacenamiento en el interior del país es un hito para nuestra ciudad. Esta inversión consolida nuestro perfil productivo y logístico, y abre una nueva etapa de empleo y oportunidades para nuestros vecinos. Desde el Municipio acompañaremos este desarrollo con responsabilidad, previsibilidad y vocación de futuro”.
La provincia de Córdoba es ya una plaza estratégica para Mercado Libre. La compañía cuenta con una oficina en Villa Allende con 1.300 empleados, que se inaugurará en febrero de 2027; cinco centros logísticos de última milla en la provincia, con una capacidad total de procesamiento de 75.000 paquetes diarios; y más de 18.000 PyMEs y emprendedores cordobeses que utilizan la plataforma para potenciar sus ventas y expandir sus negocios a todo el país. El nuevo centro de almacenamiento convierte a la provincia en el primer nodo logístico federal de gran escala de la compañía.
El e-commerce como motor de las economías regionales
Mercado Libre no es solo una alternativa más en el negocio de las PyMEs y emprendedores: para casi el 67% es su principal canal de ventas y, para el 20%, representa el 50% de su facturación o más.
Contar con un centro de almacenamiento en el corazón del país es una gran oportunidad para los vendedores del centro, NOA y NEA: reduce sus costos logísticos, acorta los tiempos de entrega a sus compradores y les permite competir en igualdad de condiciones con vendedores de la región metropolitana. La expansión de la infraestructura logística de Mercado Libre es, en ese sentido, una apuesta concreta de desarrollo productivo federal.
Sobre Mercado Libre
Fundada en 1999, MercadoLibre, Inc. (NASDAQ: MELI) es la empresa líder en comercio electrónico y tecnología financiera en América Latina, con operaciones en 18 países. Ofrece un ecosistema completo de soluciones para que particulares y empresas compren, vendan, anuncien, obtengan créditos y seguros, cobren, envíen dinero, ahorren y paguen bienes y servicios tanto en línea como fuera de línea.
Mercado Libre busca facilitar el acceso al comercio y a los servicios financieros en América Latina, un mercado que ofrece grandes oportunidades y un alto potencial de crecimiento. La compañía utiliza tecnología de clase mundial para crear soluciones intuitivas adaptadas a la cultura local y transformar así la vida de millones de personas en la región.
Con 60.000 metros cuadrados y una inversión de 91 millones de dólares, el proyecto será el quinto centro de almacenamiento de Mercado Libre en Argentina.
Este es el segundo que la compañía anuncia en 2026, en el marco del plan de inversión de 3.400 millones de dólares previsto para este año en el país.
El nuevo centro de distribución generará hasta 2.000 puestos de trabajo directos. Tendrá capacidad para almacenar hasta 6 millones de productos y operará como nodo central de abastecimiento para todos los depósitos de última milla en las regiones centro, NOA y NEA del país.
Esto permitirá acortar tiempos de entrega, ampliar la disponibilidad de productos y mejorar las condiciones operativas para miles de PyMEs y vendedores que operan desde esas provincias.
El gobernador Martín Llaryora recibió a representantes de Mercado Libre, quienes le presentaron los detalles de la inversión y el proyecto para la construcción del nuevo centro de almacenamiento en Estación Juárez Celman.
Durante el encuentro, el mandatario destacó la decisión de la compañía de elegir Córdoba para desarrollar su primer centro de estas características en el interior del país y valoró especialmente el impacto que tendrá en la generación de empleo y en el fortalecimiento del entramado productivo provincial.
“Que una empresa líder como Mercado Libre elija Córdoba para realizar una inversión de esta magnitud es una muestra de confianza en nuestra provincia y en su potencial productivo. Son 91 millones de dólares de inversión y 2.000 nuevos puestos de trabajo directos que significan más desarrollo y oportunidades para los cordobeses. Desde el Gobierno provincial vamos a seguir acompañando a quienes invierten, producen y generan empleo, porque ese es el camino para que Córdoba siga creciendo”, afirmó Llaryora.
El desarrollador Plaza Logística será quien lleve adelante este proyecto, en el marco de una alianza que ya lleva cuatro centros logísticos construidos para Mercado Libre en Argentina. La fecha estimada de puesta en marcha está planificada para fines de 2027.
“Este primer centro de almacenamiento en Córdoba marca un paso decisivo en nuestra estrategia de federalizar la logística y reafirma nuestro compromiso de inversión de largo plazo con Argentina. Con este proyecto vamos a acercar nuestra red logística a miles de PyMEs del centro, NOA y NEA para que puedan crecer, llegar más rápido a sus clientes y competir en igualdad de condiciones en todo el país. Valoramos que el Municipio de Estación Juárez Celman impulse condiciones que favorecen la inversión, el desarrollo productivo y la generación de empleo formal”, señaló Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina.
La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, a su vez, indicó: “La instalación del primer centro de almacenamiento de Mercado Libre en el interior del país confirma que nuestra provincia cuenta con la infraestructura, el talento y la capacidad necesarios para liderar el desarrollo productivo federal. Por su escala, esta inversión fortalecerá a cientos de PyMEs, generará miles de puestos de trabajo directos e indirectos y consolida a Estación Juárez Celman como un nodo logístico estratégico para el centro, el NOA y el NEA. Por mis raíces en esta ciudad, el anuncio tiene además un significado especial: demuestra que el rumbo impulsado por el gobernador Martín Llaryora se traduce en crecimiento, empleo y oportunidades concretas para nuestra gente”.
Por su parte, el intendente interino de Estación Juárez Celman, Matías Haro, agregó: “Que Mercado Libre haya elegido Estación Juárez Celman para instalar su primer centro de almacenamiento en el interior del país es un hito para nuestra ciudad. Esta inversión consolida nuestro perfil productivo y logístico, y abre una nueva etapa de empleo y oportunidades para nuestros vecinos. Desde el Municipio acompañaremos este desarrollo con responsabilidad, previsibilidad y vocación de futuro”.
La provincia de Córdoba es ya una plaza estratégica para Mercado Libre. La compañía cuenta con una oficina en Villa Allende con 1.300 empleados, que se inaugurará en febrero de 2027; cinco centros logísticos de última milla en la provincia, con una capacidad total de procesamiento de 75.000 paquetes diarios; y más de 18.000 PyMEs y emprendedores cordobeses que utilizan la plataforma para potenciar sus ventas y expandir sus negocios a todo el país. El nuevo centro de almacenamiento convierte a la provincia en el primer nodo logístico federal de gran escala de la compañía.
El e-commerce como motor de las economías regionales
Mercado Libre no es solo una alternativa más en el negocio de las PyMEs y emprendedores: para casi el 67% es su principal canal de ventas y, para el 20%, representa el 50% de su facturación o más.
Contar con un centro de almacenamiento en el corazón del país es una gran oportunidad para los vendedores del centro, NOA y NEA: reduce sus costos logísticos, acorta los tiempos de entrega a sus compradores y les permite competir en igualdad de condiciones con vendedores de la región metropolitana. La expansión de la infraestructura logística de Mercado Libre es, en ese sentido, una apuesta concreta de desarrollo productivo federal.
Sobre Mercado Libre
Fundada en 1999, MercadoLibre, Inc. (NASDAQ: MELI) es la empresa líder en comercio electrónico y tecnología financiera en América Latina, con operaciones en 18 países. Ofrece un ecosistema completo de soluciones para que particulares y empresas compren, vendan, anuncien, obtengan créditos y seguros, cobren, envíen dinero, ahorren y paguen bienes y servicios tanto en línea como fuera de línea.
Mercado Libre busca facilitar el acceso al comercio y a los servicios financieros en América Latina, un mercado que ofrece grandes oportunidades y un alto potencial de crecimiento. La compañía utiliza tecnología de clase mundial para crear soluciones intuitivas adaptadas a la cultura local y transformar así la vida de millones de personas en la región.
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