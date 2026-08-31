Megaoperativo en Córdoba: FPA desbarató 10 puntos de venta y secuestró más de 4000 dosis de estupefacientes. 24 detenidos

Tras siete meses de investigaciones, iniciada a partir de denuncias recibidas en la línea 0800-888-8080, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó un megaoperativo en Ampliación Cabildo y Villa El Libertador, donde se concretaron 13 allanamientos, se desarticularon 10 puntos de venta de drogas y fueron detenidas 24 personas, entre ellas un menor de edad.
Durante los procedimientos, se secuestraron 4.400 dosis de cocaína y 380 de marihuana, plantas de cannabis sativa y psicofármacos. También, se incautaron $9.586.700 y 3.052 dólares, cuatro armas de fuego, seis vehículos (cuatro automóviles y dos motocicletas) y diversos elementos relacionados con la comercialización de estupefacientes.
Los investigados utilizaban las modalidades de kiosco y delivery para comercializar las sustancias. Algunos puntos se dedicaban a la venta de cocaína, otros a la marihuana, mientras que en uno de los domicilios también se detectó la comercialización de psicofármacos.
Según lo establecido durante la investigación, algunos de los puntos de venta mantenían vínculos entre sí. Otros funcionaban de manera independiente. Además, se detectaron vínculos familiares entre algunos de los principales investigados y relaciones de sociedad entre otros involucrados.
Cabe destacar que al momento de la irrupción policial, algunos de los sujetos que realizaban las ventas en la vía pública intentaron darse a la fuga, aunque fueron rápidamente aprehendidos.
El operativo fue realizado por la FPA, bajo la dirección de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno. El valor total estimado de los elementos secuestrados asciende a $147.445.400. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.
Durante los procedimientos, se secuestraron 4.400 dosis de cocaína y 380 de marihuana, plantas de cannabis sativa y psicofármacos. También, se incautaron $9.586.700 y 3.052 dólares, cuatro armas de fuego, seis vehículos (cuatro automóviles y dos motocicletas) y diversos elementos relacionados con la comercialización de estupefacientes.
Los investigados utilizaban las modalidades de kiosco y delivery para comercializar las sustancias. Algunos puntos se dedicaban a la venta de cocaína, otros a la marihuana, mientras que en uno de los domicilios también se detectó la comercialización de psicofármacos.
Según lo establecido durante la investigación, algunos de los puntos de venta mantenían vínculos entre sí. Otros funcionaban de manera independiente. Además, se detectaron vínculos familiares entre algunos de los principales investigados y relaciones de sociedad entre otros involucrados.
Cabe destacar que al momento de la irrupción policial, algunos de los sujetos que realizaban las ventas en la vía pública intentaron darse a la fuga, aunque fueron rápidamente aprehendidos.
El operativo fue realizado por la FPA, bajo la dirección de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno. El valor total estimado de los elementos secuestrados asciende a $147.445.400. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.
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