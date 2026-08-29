Condenan a 5 años de prisión a un sujeto que acechaba comercios del centro y barrio Alberdi en Córdoba

En el marco del Sistema Integral de Flagrancia, el Fiscal de la Unidad Fiscal Sede Sur, Federico Rivas, concretó una audiencia de juicio abreviado inicial en la cual se condenó a Oscar Alejandro Figueroa -47 años- a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo. Fue declarado autor penalmente responsable de diez hechos delictivos —nueve hurtos y un robo calificado por el resultado lesivo— cometidos entre enero de 2023 y abril de 2026.
Este resultado refleja la eficacia del Sistema Integral de Flagrancia para dar respuestas definitivas a la comunidad. Tras la detención del imputado por un hecho de hurto de carne vacuna en un comercio, la metodología de trabajo
actual permitió que la Unidad Fiscal de Flagrancia Sede Sur rastreara, acumulara e investigara de manera unificada todas sus causas y denuncias previas, logrando resolver la situación procesal de forma integral y
garantizando sanciones penales por la totalidad de las conductas acumuladas.
Este resultado refleja la eficacia del Sistema Integral de Flagrancia para dar respuestas definitivas a la comunidad. Tras la detención del imputado por un hecho de hurto de carne vacuna en un comercio, la metodología de trabajo
actual permitió que la Unidad Fiscal de Flagrancia Sede Sur rastreara, acumulara e investigara de manera unificada todas sus causas y denuncias previas, logrando resolver la situación procesal de forma integral y
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