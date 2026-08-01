En Córdoba secuestraron mercadería de contrabando con un avalúo que supera los 470 millones de pesos

Es el resultado de dos controles de ruta realizados en la madrugada de hoy.
Los gendarmes dependientes del Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María” interceptaron un transporte que trasladaba mercadería de origen extranjero del rubro tienda sin el aval aduanero correspondiente.
Mientras tanto, integrantes del Escuadrón de Seguridad Vial “Santa Catalina” inspeccionaron un tour de compras procedente de Orán (Salta) con 81 bultos con elementos en infracción a la Ley 22.415.
A la 1.30 horas de hoy, a la altura de Cañada de Machado (Córdoba), kilómetro 68 de la Ruta Provincial 10, personal de la Sección Seguridad Vial “Pilar” controlaron un vehículo procedente que circulaba con mercadería en infracción.
Se dio intervención a funcionarios de ARCA. El avalúo de lo secuestrado asciende a 19.883.500 pesos.
Dos horas más tarde, el segundo procedimiento se realizó sobre el kilómetro 576 de la Ruta Nacional 8, los uniformados detuvieron la marcha de un ómnibus que tenia como destino las ciudades de Río Cuarto y La Carlota.
En el interior los funcionarios detectaron la presencia de bultos de mercadería de origen extranjero en infracción a la Ley 22.415.
Se labraron las actuaciones pertinentes. El avalúo total es de 453.000.000 de pesos.
Interviene el Juzgado y Fiscalía Federal de Río Cuarto y ARCA .
Los gendarmes dependientes del Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María” interceptaron un transporte que trasladaba mercadería de origen extranjero del rubro tienda sin el aval aduanero correspondiente.
Mientras tanto, integrantes del Escuadrón de Seguridad Vial “Santa Catalina” inspeccionaron un tour de compras procedente de Orán (Salta) con 81 bultos con elementos en infracción a la Ley 22.415.
A la 1.30 horas de hoy, a la altura de Cañada de Machado (Córdoba), kilómetro 68 de la Ruta Provincial 10, personal de la Sección Seguridad Vial “Pilar” controlaron un vehículo procedente que circulaba con mercadería en infracción.
Se dio intervención a funcionarios de ARCA. El avalúo de lo secuestrado asciende a 19.883.500 pesos.
Dos horas más tarde, el segundo procedimiento se realizó sobre el kilómetro 576 de la Ruta Nacional 8, los uniformados detuvieron la marcha de un ómnibus que tenia como destino las ciudades de Río Cuarto y La Carlota.
En el interior los funcionarios detectaron la presencia de bultos de mercadería de origen extranjero en infracción a la Ley 22.415.
Se labraron las actuaciones pertinentes. El avalúo total es de 453.000.000 de pesos.
Interviene el Juzgado y Fiscalía Federal de Río Cuarto y ARCA .
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