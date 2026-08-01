Córdoba reúne a inversores, empresarios y emprendedores tecnológicos de América Latina

El gobernador Martín Llaryora encabezó la apertura del Foro de Inversiones Córdoba 2026, que se desarrolla este jueves y viernes en el Salón Lugones del Hotel Quinto Centenario.
El mandatario provincial estuvo acompañado por el presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara.
Organizado por el Gobierno de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, junto a ARCAP y aliados estratégicos, el encuentro reúne a inversores, fondos de inversión, empresarios, emprendedores e instituciones de Argentina y América Latina para abordar las principales tendencias vinculadas a la inversión, la innovación y el crecimiento empresarial.
En su séptima edición, el Foro de Inversiones Córdoba representa además la evolución del tradicional Córdoba VC Summit, ampliando su alcance para incorporar al private equity como uno de los ejes centrales de la agenda, junto al venture capital.
Durante su exposición, Llaryora enfatizó que en la provincia existe una firme decisión para fomentar las inversiones y apoyar a los distintos sectores productivos, incluidos los emprendimientos vinculados a las tecnologías de punta.
“En Córdoba existe un microclima de trabajo público-privado que trasciende a los gobiernos nacionales de turno. Se ha sostenido una política de Estado donde los incentivos, la promoción de inversiones y el cumplimiento de acuerdos no dependen de resoluciones judiciales”, dijo.
El gobernador además reafirmó el compromiso de la gestión provincial con los emprendimientos de base tecnológica. En este sentido mencionó la reciente reglamentación de la ley que crea el Fondo Provincial de Capital Emprendedor, que gestiona un financiamiento de hasta 10.000 millones de pesos.
“Este nuevo fondo redefine el rol del Estado: la Provincia invierte y coparticipa adquiriendo acciones de las empresas, mientras que la selección de proyectos queda exclusivamente en manos de comités del sector privado. La gestión permanece siempre en el emprendedor, quien puede recomprar sus acciones cuando la firma escala. De este modo, los recursos públicos se recuperan y se reinvierten de forma sustentable”, indicó el mandatario.
Agregó el gobernador que Córdoba ofrece a las empresas un modelo integral que combina la competitividad impositiva, con exenciones del 0% en Ingresos Brutos para la industria estratégica, el incentivo a la inversión productiva y el estímulo al consumo mediante tasas preferenciales del Banco de Córdoba.
“La apertura de la primera sede del mercado bursátil BYMA en el interior del país confirma este rumbo”, añadió.
Llaryora compartió un panel con Ricardo Dessy, economista del banco Citi en Nueva York para Sudamérica, quien trazó un panorama del contexto financiero y de los mercados globales.
Dessy además destacó la apuesta de Córdoba por la educación financiera como motor del desarrollo. «La educación es el verdadero factor estratégico. Córdoba puede mostrar con orgullo sus resultados en matemáticas y lengua, además de impulsar la educación financiera como una herramienta para el futuro», indicó.
Estuvieron presentes además el ministro de Bioagroindustria y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Sergio Busso; su par de Educación, Horacio Ferreyra; de Economía, Guillermo Acosta; y la secretaria de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure.
Referentes nacionales e internacionales
El evento integra en un mismo espacio a empresas consolidadas, fondos de inversión, organismos públicos y privados, instituciones y emprendedores.
La primera jornada incluye conferencias, entrevistas y paneles con destacados referentes del ecosistema inversor, entre ellos Emanuel Hernández (LAVCA), Ricardo Dessy (Citibank), representantes de CORFO, Bancóldex, Ruta N, Volcano, CITES, Sancor Ventures, BYMA, Grupo Pegasus y EY, quienes compartieron su visión sobre las oportunidades de inversión, el desarrollo del venture capital y el crecimiento del private equity en América Latina.
La jornada también cuenta con el espacio Meet the Investors, diseñado para facilitar el encuentro entre emprendedores e inversores, además de una agenda de actividades complementarias que se desarrollan durante toda la semana.
Startup Competition
El viernes, desde las 9:30, tendrá lugar la Startup Competition, uno de los momentos más representativos del Foro de Inversiones Córdoba 2026.
Diez startups finalistas presentarán sus proyectos ante un jurado integrado por referentes del ecosistema inversor y competirán por un total de $10 millones en Aportes No Reembolsables (ANR), que serán distribuidos entre el primer y segundo puesto.
Los emprendimientos seleccionados son Reforest Latam, Einsted, Odycell, Embryoxite, BioBlends, Nunatak Biotech, Resistia, Scitrix, Empujón y NeuroAcoustics, proyectos que representan sectores estratégicos como ClimateTech, Biotech, FoodTech, AgTech, EdTech y HealthTech, reflejando la diversidad y el potencial innovador del ecosistema emprendedor.
Además de la competencia, la jornada ofrecerá espacios de vinculación entre emprendedores, fondos de inversión, inversores ángeles, aceleradoras, incubadoras, empresarios e instituciones, con el objetivo de promover nuevas oportunidades de financiamiento, generar alianzas estratégicas y fortalecer el desarrollo del ecosistema emprendedor.
La deliberación del jurado se realizará a las 11:35, mientras que la ceremonia de premiación comenzará a las 12:00 y el cierre oficial de la competencia está previsto para las 12:15.
El Foro de Inversiones Córdoba constituye uno de los principales espacios de encuentro para quienes impulsan la innovación y el desarrollo empresarial.
A través de esta iniciativa, el Gobierno de Córdoba continúa promoviendo herramientas que fortalecen el ecosistema emprendedor, favorecen la vinculación con inversores y generan nuevas oportunidades para empresas con potencial de crecimiento.
Las inscripciones para participar en el Foro de Inversiones Córdoba 2026 continúan abiertas.
Quienes deseen asistir pueden consultar la agenda completa e inscribirse en https://innovaryemprendercba.com.ar/foro-de-inversiones-2026/
El mandatario provincial estuvo acompañado por el presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara.
Organizado por el Gobierno de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, junto a ARCAP y aliados estratégicos, el encuentro reúne a inversores, fondos de inversión, empresarios, emprendedores e instituciones de Argentina y América Latina para abordar las principales tendencias vinculadas a la inversión, la innovación y el crecimiento empresarial.
En su séptima edición, el Foro de Inversiones Córdoba representa además la evolución del tradicional Córdoba VC Summit, ampliando su alcance para incorporar al private equity como uno de los ejes centrales de la agenda, junto al venture capital.
Durante su exposición, Llaryora enfatizó que en la provincia existe una firme decisión para fomentar las inversiones y apoyar a los distintos sectores productivos, incluidos los emprendimientos vinculados a las tecnologías de punta.
“En Córdoba existe un microclima de trabajo público-privado que trasciende a los gobiernos nacionales de turno. Se ha sostenido una política de Estado donde los incentivos, la promoción de inversiones y el cumplimiento de acuerdos no dependen de resoluciones judiciales”, dijo.
El gobernador además reafirmó el compromiso de la gestión provincial con los emprendimientos de base tecnológica. En este sentido mencionó la reciente reglamentación de la ley que crea el Fondo Provincial de Capital Emprendedor, que gestiona un financiamiento de hasta 10.000 millones de pesos.
“Este nuevo fondo redefine el rol del Estado: la Provincia invierte y coparticipa adquiriendo acciones de las empresas, mientras que la selección de proyectos queda exclusivamente en manos de comités del sector privado. La gestión permanece siempre en el emprendedor, quien puede recomprar sus acciones cuando la firma escala. De este modo, los recursos públicos se recuperan y se reinvierten de forma sustentable”, indicó el mandatario.
Agregó el gobernador que Córdoba ofrece a las empresas un modelo integral que combina la competitividad impositiva, con exenciones del 0% en Ingresos Brutos para la industria estratégica, el incentivo a la inversión productiva y el estímulo al consumo mediante tasas preferenciales del Banco de Córdoba.
“La apertura de la primera sede del mercado bursátil BYMA en el interior del país confirma este rumbo”, añadió.
Llaryora compartió un panel con Ricardo Dessy, economista del banco Citi en Nueva York para Sudamérica, quien trazó un panorama del contexto financiero y de los mercados globales.
Dessy además destacó la apuesta de Córdoba por la educación financiera como motor del desarrollo. «La educación es el verdadero factor estratégico. Córdoba puede mostrar con orgullo sus resultados en matemáticas y lengua, además de impulsar la educación financiera como una herramienta para el futuro», indicó.
Estuvieron presentes además el ministro de Bioagroindustria y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Sergio Busso; su par de Educación, Horacio Ferreyra; de Economía, Guillermo Acosta; y la secretaria de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure.
Referentes nacionales e internacionales
El evento integra en un mismo espacio a empresas consolidadas, fondos de inversión, organismos públicos y privados, instituciones y emprendedores.
La primera jornada incluye conferencias, entrevistas y paneles con destacados referentes del ecosistema inversor, entre ellos Emanuel Hernández (LAVCA), Ricardo Dessy (Citibank), representantes de CORFO, Bancóldex, Ruta N, Volcano, CITES, Sancor Ventures, BYMA, Grupo Pegasus y EY, quienes compartieron su visión sobre las oportunidades de inversión, el desarrollo del venture capital y el crecimiento del private equity en América Latina.
La jornada también cuenta con el espacio Meet the Investors, diseñado para facilitar el encuentro entre emprendedores e inversores, además de una agenda de actividades complementarias que se desarrollan durante toda la semana.
Startup Competition
El viernes, desde las 9:30, tendrá lugar la Startup Competition, uno de los momentos más representativos del Foro de Inversiones Córdoba 2026.
Diez startups finalistas presentarán sus proyectos ante un jurado integrado por referentes del ecosistema inversor y competirán por un total de $10 millones en Aportes No Reembolsables (ANR), que serán distribuidos entre el primer y segundo puesto.
Los emprendimientos seleccionados son Reforest Latam, Einsted, Odycell, Embryoxite, BioBlends, Nunatak Biotech, Resistia, Scitrix, Empujón y NeuroAcoustics, proyectos que representan sectores estratégicos como ClimateTech, Biotech, FoodTech, AgTech, EdTech y HealthTech, reflejando la diversidad y el potencial innovador del ecosistema emprendedor.
Además de la competencia, la jornada ofrecerá espacios de vinculación entre emprendedores, fondos de inversión, inversores ángeles, aceleradoras, incubadoras, empresarios e instituciones, con el objetivo de promover nuevas oportunidades de financiamiento, generar alianzas estratégicas y fortalecer el desarrollo del ecosistema emprendedor.
La deliberación del jurado se realizará a las 11:35, mientras que la ceremonia de premiación comenzará a las 12:00 y el cierre oficial de la competencia está previsto para las 12:15.
El Foro de Inversiones Córdoba constituye uno de los principales espacios de encuentro para quienes impulsan la innovación y el desarrollo empresarial.
A través de esta iniciativa, el Gobierno de Córdoba continúa promoviendo herramientas que fortalecen el ecosistema emprendedor, favorecen la vinculación con inversores y generan nuevas oportunidades para empresas con potencial de crecimiento.
Las inscripciones para participar en el Foro de Inversiones Córdoba 2026 continúan abiertas.
Quienes deseen asistir pueden consultar la agenda completa e inscribirse en https://innovaryemprendercba.com.ar/foro-de-inversiones-2026/
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