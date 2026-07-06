Córdoba: hermanas detenidas por fabricación ilegal de medicamentos homeopáticos en barrio San Martín y Poeta Lugones

Tras varias denuncias recepcionadas en la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de la ciudad de Córdoba, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron dos allanamientos en la capital cordobesa que culminaron con la detención de dos hermanas de 46 y 56 años.
Las irrupciones tuvieron lugar en las viviendas ubicadas en calles Colombres y Tomás Le Breton s/n, de los barrios San Martín y Poeta Lugones respectivamente.
Durante el procedimiento, investigadores de la FPA lograron la incautación de 882 frasco destinados para la fabricación y venta de medicamentos homeopáticos de forma ilegal.
Finalmente, la Fiscalía interviniente dispuso imputar a las aprehendidas por «producción de sustancias medicinales en establecimientos no autorizados» y su traslado a sede judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.
Las irrupciones tuvieron lugar en las viviendas ubicadas en calles Colombres y Tomás Le Breton s/n, de los barrios San Martín y Poeta Lugones respectivamente.
Durante el procedimiento, investigadores de la FPA lograron la incautación de 882 frasco destinados para la fabricación y venta de medicamentos homeopáticos de forma ilegal.
Finalmente, la Fiscalía interviniente dispuso imputar a las aprehendidas por «producción de sustancias medicinales en establecimientos no autorizados» y su traslado a sede judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.
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