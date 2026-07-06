Causa «Barrelier»: prisión preventiva y pedido de los abogados de familiares y de la Defensoria del Niño

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 13 de la ciudad de Córdoba informa que, en relación al avance del proceso penal referido al hecho de público conocimiento y caratulado «Barrelier- Expediente SAC 14690682», se ha dictado la prisión preventiva de los imputados en la causa, con excepción de la última detenida recientemente.
Asimismo y a requerimiento de letrados querellantes por los familiares de la víctima y de la abogada de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, sin que los mismos ni este Representante del Ministerio Público Fiscal desconozcan el derecho a informar, se ha resuelto librar el presente pedido, a los fines que se exhorte a los medios de comunicación para que se abstengan de publicar cuestiones relativas a la joven víctima A.M.V., de catorce años de edad, en resguardo a su memoria y a los derechos de sus familiares. Ello en virtud de que debe primar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, en consonancia con la normativa que regula la materia, tal como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061, las 100 reglas de Brasilia, las Reglas Heredia, aplicables para evitar cualquier forma de revictimización directa o indirecta. Asimismo, se requiere que se efectúe una especial recomendación a los medios de comunicación, en lo concerniente a la divulgación de precisiones de alto impacto que puedan causar daños irreparables y resoluciones de la causa, que pudieran afectar el curso de la investigación y resoluciones posteriores
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