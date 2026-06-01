Una detenida por delivery de estupefacientes en Las Arrias

En el marco de una investigación iniciada de oficio hace seis meses y dirigida por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento en la localidad de Las Arrias (departamento Tulumba). El procedimiento culminó con la detención de una mujer mayor de edad por presunta comercialización de estupefacientes.
El operativo fue llevado a cabo sobre calle San Martín al 300 de la localidad antes mencionada. Según la investigación, la detenida comercializaba estupefacientes tanto desde su domicilio como mediante la modalidad delivery, realizando las entregas a pie dentro de la localidad.
Cabe destacar que durante el allanamiento se logró el secuestro de varias dosis de marihuana, un arma de fuego tipo pistolón calibre .22, elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas y otros objetos de interés para la causa.
Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, la aprehendida fue trasladada a sede judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
El operativo fue llevado a cabo sobre calle San Martín al 300 de la localidad antes mencionada. Según la investigación, la detenida comercializaba estupefacientes tanto desde su domicilio como mediante la modalidad delivery, realizando las entregas a pie dentro de la localidad.
Cabe destacar que durante el allanamiento se logró el secuestro de varias dosis de marihuana, un arma de fuego tipo pistolón calibre .22, elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas y otros objetos de interés para la causa.
Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, la aprehendida fue trasladada a sede judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
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