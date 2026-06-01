FPA desbarató una banda que comercializaba marihuana y cocaína en Río Cuarto. Cuatro detenidos

Tras una investigación que demandó siete meses de trabajo, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron adelante una serie de allanamientos en la ciudad de Río Cuarto, logrando desarticular una banda integrada por cuatro personas mayores de edad dedicada a la comercialización de estupefacientes.
Los operativos, dirigidos por el Ministerio Público Fiscal, se desarrollaron en dos viviendas ubicadas en el Complejo 192 Viviendas (Altos del Peirano) y en un domicilio de calle Rafael Obligado al 1300.
Durante los procedimientos, investigadores de la FPA secuestraron 122 dosis de marihuana y 4 dosis de cocaína, $697.520 pesos, un arma de fuego con pedido de secuestro vigente, 12 cartuchos, sustancias de corte y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y almacenamiento de drogas.
Tras el operativo, quedaron detenidos tres hombres de 25, 28 y 33 años, junto a una mujer de 30.
Según se desprende de la investigación, tres de los detenidos comercializaban estupefacientes y se turnaban para realizar las ventas, mientras que el restante cumplía funciones de resguardo de los elementos vinculados a la actividad ilícita.
Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial, donde fueron imputados por Comercialización de Estupefacientes y Tenencia Ilegal de Arma de Guerra.
Los operativos, dirigidos por el Ministerio Público Fiscal, se desarrollaron en dos viviendas ubicadas en el Complejo 192 Viviendas (Altos del Peirano) y en un domicilio de calle Rafael Obligado al 1300.
Durante los procedimientos, investigadores de la FPA secuestraron 122 dosis de marihuana y 4 dosis de cocaína, $697.520 pesos, un arma de fuego con pedido de secuestro vigente, 12 cartuchos, sustancias de corte y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y almacenamiento de drogas.
Tras el operativo, quedaron detenidos tres hombres de 25, 28 y 33 años, junto a una mujer de 30.
Según se desprende de la investigación, tres de los detenidos comercializaban estupefacientes y se turnaban para realizar las ventas, mientras que el restante cumplía funciones de resguardo de los elementos vinculados a la actividad ilícita.
Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial, donde fueron imputados por Comercialización de Estupefacientes y Tenencia Ilegal de Arma de Guerra.
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