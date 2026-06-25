Prisión preventiva para una banda que robaba en Córdoba, Salsipuedes y Colonia Tirolesa

La Unidad Territorial Integrada 22, a cargo de la fiscal Paula Bruera, dictó la prisión preventiva para tres de los integrantes de una organización delictiva dedicada a robos domiciliarios bajo la modalidad de “escruche” en la ciudad de Córdoba y las localidades de Salsipuedes y Colonia Tirolesa. La investigación judicial permitió recolectar pruebas como filmaciones testimonios y secuestro a de objetos que permiten sostener la existencia de una banda con una estructura estable y división de roles, donde algunos miembros ejecutaban los robos mientras otros brindaban apoyo logístico como campana o utilizaban sus domicilios en la capital provincial para el resguardo de los bienes sustraídos televisores y joyas entre otros objetos.
Entre las pruebas fundamentales recolectadas por la instrucción, se destaca el análisis de un teléfono celular secuestrado que contenía un grupo de comunicaciones denominado “La Banda del 3232”, en el cual los partícipes coordinaban los hechos, compartían videos y fotografías de los botines obtenidos y celebraban el éxito de las incursiones. El expediente detalla varios hechos delictivos ocurridos entre abril y mayo de 2026, entre los que se cuentan el robo de importantes sumas de dinero en efectivo pesos y dólares en Salsipuedes y un hurto calificado por escalamiento en Colonia Tirolesa, que culminó con una persecución policial de más de 10 kilómetros y la recuperación de una computadora.
Se destaca que la organización utilizaba diferentes vehículos para sus traslados y que los ejecutores solían ocultar sus rostros con barbijos para evitar ser identificados por las cámaras de seguridad. En los allanamientos realizados en los domicilios de los ahora procesados y detenidos se recuperaron elementos denunciados por las víctimas, incluyendo alhajas de oro y un televisor de alta gama que conservaba configurada la red inalámbrica de sus dueños originales.
Finalmente, a la fecha se encuentran tres personas privadas de la libertad, un prófugo y se investiga la participación de más personas. Los incoados, dos hombres y una mujer se encuentran imputados del delito de asociación ilícita, robo calificado en poblado y banda y encubrimiento.
La Unidad Territorial Integrada Nº 22 a cargo de la fiscal Paula Bruera dictó la prisión preventiva para tres de los integrantes de una organización delictiva dedicada a robos domiciliarios bajo la modalidad de “escruche” en la ciudad de Córdoba y las localidades de Salsipuedes y Colonia Tirolesa. La investigación judicial permitió recolectar pruebas como filmaciones testimonios y secuestro a de objetos que permiten sostener la existencia de una banda con una estructura estable y división de roles, donde algunos miembros ejecutaban los robos mientras otros brindaban apoyo logístico como campana o utilizaban sus domicilios en la capital provincial para el resguardo de los bienes sustraídos televisores y joyas entre otros objetos.
Entre las pruebas fundamentales recolectadas por la instrucción, se destaca el análisis de un teléfono celular secuestrado que contenía un grupo de comunicaciones denominado “La Banda del 3232”, en el cual los partícipes coordinaban los hechos, compartían videos y fotografías de los botines obtenidos y celebraban el éxito de las incursiones. El expediente detalla varios hechos delictivos ocurridos entre abril y mayo de 2026, entre los que se cuentan el robo de importantes sumas de dinero en efectivo pesos y dólares en Salsipuedes y un hurto calificado por escalamiento en Colonia Tirolesa, que culminó con una persecución policial de más de 10 kilómetros y la recuperación de una computadora.
Se destaca que la organización utilizaba diferentes vehículos para sus traslados y que los ejecutores solían ocultar sus rostros con barbijos para evitar ser identificados por las cámaras de seguridad. En los allanamientos realizados en los domicilios de los ahora procesados y detenidos se recuperaron elementos denunciados por las víctimas, incluyendo alhajas de oro y un televisor de alta gama que conservaba configurada la red inalámbrica de sus dueños originales.
Finalmente, a la fecha se encuentran tres personas privadas de la libertad, un prófugo y se investiga la participación de más personas. Los incoados, dos hombres y una mujer se encuentran imputados del delito de asociación ilícita, robo calificado en poblado y banda y encubrimiento.
Entre las pruebas fundamentales recolectadas por la instrucción, se destaca el análisis de un teléfono celular secuestrado que contenía un grupo de comunicaciones denominado “La Banda del 3232”, en el cual los partícipes coordinaban los hechos, compartían videos y fotografías de los botines obtenidos y celebraban el éxito de las incursiones. El expediente detalla varios hechos delictivos ocurridos entre abril y mayo de 2026, entre los que se cuentan el robo de importantes sumas de dinero en efectivo pesos y dólares en Salsipuedes y un hurto calificado por escalamiento en Colonia Tirolesa, que culminó con una persecución policial de más de 10 kilómetros y la recuperación de una computadora.
Se destaca que la organización utilizaba diferentes vehículos para sus traslados y que los ejecutores solían ocultar sus rostros con barbijos para evitar ser identificados por las cámaras de seguridad. En los allanamientos realizados en los domicilios de los ahora procesados y detenidos se recuperaron elementos denunciados por las víctimas, incluyendo alhajas de oro y un televisor de alta gama que conservaba configurada la red inalámbrica de sus dueños originales.
Finalmente, a la fecha se encuentran tres personas privadas de la libertad, un prófugo y se investiga la participación de más personas. Los incoados, dos hombres y una mujer se encuentran imputados del delito de asociación ilícita, robo calificado en poblado y banda y encubrimiento.
La Unidad Territorial Integrada Nº 22 a cargo de la fiscal Paula Bruera dictó la prisión preventiva para tres de los integrantes de una organización delictiva dedicada a robos domiciliarios bajo la modalidad de “escruche” en la ciudad de Córdoba y las localidades de Salsipuedes y Colonia Tirolesa. La investigación judicial permitió recolectar pruebas como filmaciones testimonios y secuestro a de objetos que permiten sostener la existencia de una banda con una estructura estable y división de roles, donde algunos miembros ejecutaban los robos mientras otros brindaban apoyo logístico como campana o utilizaban sus domicilios en la capital provincial para el resguardo de los bienes sustraídos televisores y joyas entre otros objetos.
Entre las pruebas fundamentales recolectadas por la instrucción, se destaca el análisis de un teléfono celular secuestrado que contenía un grupo de comunicaciones denominado “La Banda del 3232”, en el cual los partícipes coordinaban los hechos, compartían videos y fotografías de los botines obtenidos y celebraban el éxito de las incursiones. El expediente detalla varios hechos delictivos ocurridos entre abril y mayo de 2026, entre los que se cuentan el robo de importantes sumas de dinero en efectivo pesos y dólares en Salsipuedes y un hurto calificado por escalamiento en Colonia Tirolesa, que culminó con una persecución policial de más de 10 kilómetros y la recuperación de una computadora.
Se destaca que la organización utilizaba diferentes vehículos para sus traslados y que los ejecutores solían ocultar sus rostros con barbijos para evitar ser identificados por las cámaras de seguridad. En los allanamientos realizados en los domicilios de los ahora procesados y detenidos se recuperaron elementos denunciados por las víctimas, incluyendo alhajas de oro y un televisor de alta gama que conservaba configurada la red inalámbrica de sus dueños originales.
Finalmente, a la fecha se encuentran tres personas privadas de la libertad, un prófugo y se investiga la participación de más personas. Los incoados, dos hombres y una mujer se encuentran imputados del delito de asociación ilícita, robo calificado en poblado y banda y encubrimiento.
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