El Paseo del Buen Pastor inaugura tres muestras que ofrecen una aproximación al arte desde distintas perspectivas

El lunes 29 de junio a las 19, la sala de exposiciones del Paseo del Buen Pastor inaugura una nueva propuesta artística integrada por las muestras “Anatomía de lo No Dicho”, de Laura Egea; “El exilio de los dioses”, de Sergio Blatto, con curaduría de Sara Picconi; y “Cipreses que vi solo en sueños”, de Germán Wendel.
A través de la escultura, el ensamblaje, la instalación y la pintura, las tres exposiciones proponen un recorrido por diversos universos para abordar distintos modos de habitar el mundo y construir sentido.
Las propuestas establecen puntos de encuentro en torno a las experiencias que modelan la vida humana. Paisajes emocionales construidos desde el silencio, relatos vinculados a las migraciones y evocaciones poéticas de mundos perdidos conforman un recorrido que conecta lo íntimo con lo colectivo.
En “Anatomía de lo No Dicho”, Laura Egea presenta una selección de piezas pertenecientes a la serie “Cicatrices del Silencio”, un proyecto que nació en el campo de la joyería contemporánea y que con el tiempo expandió su escala hacia piezas escultóricas y relieves murales.
A partir de fragmentos de papel quemado unidos manualmente en un proceso minucioso, la artista transforma emociones, recuerdos y conversaciones pendientes en paisajes matéricos de gran potencia visual.
Por su parte, Sergio Blatto exhibe “El exilio de los dioses”, una propuesta que profundiza el universo iniciado en “Dioses domésticos” y reflexiona sobre el desplazamiento humano, tanto físico como emocional y espiritual. Mediante esculturas y objetos ensamblados construidos con materiales encontrados, el artista explora los vínculos entre migración, creencias e identidad.
La propuesta, curada por Sara Picconi, trasciende los límites de la sala y se amplía con una red de exposiciones articulada junto a museos provinciales, municipales y nacionales, generando un diálogo entre la producción contemporánea y los patrimonios culturales de cada institución participante.
Finalmente, “Cipreses que vi solo en sueños”, de Germán Wendel, reúne pinturas atravesadas por la evocación, la imaginación y la memoria. En ellas aparecen fragmentos de relatos que parecen provenir de un tiempo distante, recuerdos difusos y paisajes interiores.
Con una trayectoria reconocida en el ámbito de las artes visuales, Wendel construye una obra de fuerte impronta poética; el artista propone un recorrido donde la memoria aparece como una construcción sensible, capaz de conectar al espectador con experiencias íntimas y universales.Las tres exposiciones, que quedarán abiertas al público con entrada libre y gratuita, desde este lunes 29 hasta el 18 de octubre del 2026y podrán visitarse todos los días de 10 a 19 .
A través de la escultura, el ensamblaje, la instalación y la pintura, las tres exposiciones proponen un recorrido por diversos universos para abordar distintos modos de habitar el mundo y construir sentido.
Las propuestas establecen puntos de encuentro en torno a las experiencias que modelan la vida humana. Paisajes emocionales construidos desde el silencio, relatos vinculados a las migraciones y evocaciones poéticas de mundos perdidos conforman un recorrido que conecta lo íntimo con lo colectivo.
En “Anatomía de lo No Dicho”, Laura Egea presenta una selección de piezas pertenecientes a la serie “Cicatrices del Silencio”, un proyecto que nació en el campo de la joyería contemporánea y que con el tiempo expandió su escala hacia piezas escultóricas y relieves murales.
A partir de fragmentos de papel quemado unidos manualmente en un proceso minucioso, la artista transforma emociones, recuerdos y conversaciones pendientes en paisajes matéricos de gran potencia visual.
Por su parte, Sergio Blatto exhibe “El exilio de los dioses”, una propuesta que profundiza el universo iniciado en “Dioses domésticos” y reflexiona sobre el desplazamiento humano, tanto físico como emocional y espiritual. Mediante esculturas y objetos ensamblados construidos con materiales encontrados, el artista explora los vínculos entre migración, creencias e identidad.
La propuesta, curada por Sara Picconi, trasciende los límites de la sala y se amplía con una red de exposiciones articulada junto a museos provinciales, municipales y nacionales, generando un diálogo entre la producción contemporánea y los patrimonios culturales de cada institución participante.
Finalmente, “Cipreses que vi solo en sueños”, de Germán Wendel, reúne pinturas atravesadas por la evocación, la imaginación y la memoria. En ellas aparecen fragmentos de relatos que parecen provenir de un tiempo distante, recuerdos difusos y paisajes interiores.
Con una trayectoria reconocida en el ámbito de las artes visuales, Wendel construye una obra de fuerte impronta poética; el artista propone un recorrido donde la memoria aparece como una construcción sensible, capaz de conectar al espectador con experiencias íntimas y universales.Las tres exposiciones, que quedarán abiertas al público con entrada libre y gratuita, desde este lunes 29 hasta el 18 de octubre del 2026y podrán visitarse todos los días de 10 a 19 .
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