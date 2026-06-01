La Provincia extenderá la conexión de energía eléctrica a comunidades del norte provincial

La Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, suscribió cuatro convenios para la ejecución de obras de infraestructura eléctrica en los departamentos Ischilín y Tulumba. El acuerdo fue en conjunto con el Ministerio de Cooperativas y Mutuales y la Cooperativa de Consumo y Servicios Públicos y Sociales de Deán Funes (COSEDEF).
Los trabajos contemplan una obra de media tensión con subestación y extensión de línea de 2 kilómetros para la localidad de Chuña; una obra de media y baja tensión en el paraje Napas de Copacabana; una nueva línea de media tensión de 5 kilómetros para Posta de Santa Cruz; y una mejora de línea rural con instalación de un reconectador inteligente en el corredor Deán Funes–Ischilín.
Las obras impactarán directamente sobre comunidades que hasta ahora carecen de acceso a la red eléctrica. Así lo aclaró el presidente de la COSEDEF, Walter Cardozo, en la reunión: “Con esta iniciativa, 16 familias de Chuña y 6 de Santa Cruz recibirán por primera vez el servicio, a las que se suman los vecinos del paraje Napas en Copacabana”.
Por su parte, el subsecretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto, comentó: “La Provincia está trabajando para conectar al interior del interior e iluminar el futuro. Allí donde hace falta infraestructura, vamos con el Plan de Igualdad Territorial trabajando en conjunto con las cooperativas para lograr algo tan importante para la comunidad».
Los contratos fueron firmados en la sede de la COSEDEF con la participación la intendenta de Deán Funes, Andrea Nievas; el intendente de San Pedro Norte, Luciano Garay; el jefe comunal de Chuña, Paulo Barrera; los jefes comunales de Copacabana e Ischilín; Walter Cardozo, el legislador departamental Raúl Figueroa; y Gustavo Mazzotti y Diego Cejas en representación del ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán.
Tecnología al servicio del interior
La obra en la línea Deán Funes–Ischilín incorpora un reconectador inteligente, dispositivo de automatización que permite aislar fallas en forma remota y restablecer el suministro con mayor rapidez, reduciendo la duración e impacto de los cortes en zonas rurales.
La modernización de la línea rural hacia Ischilín beneficiará a productores y habitantes, reduciendo cortes e interrupciones en toda esa franja rural.
El intendente de San Pedro Norte, Luciano Garay, destacó: «El gobierno de Córdoba, en conjunto con la COSEDEF y los distintos municipios, se acordó de esa gente y está trabajando para que tenga mejor calidad de vida.»
A su vez, Paulo Barrera, jefe comunal de Chuña, expresó: «Estamos muy contentos. Era lo que necesitábamos.»
Este tipo de equipamiento representa una apuesta concreta a la modernización tecnológica de redes que abastecen a comunidades pequeñas y dispersas, históricamente postergadas en materia de calidad de servicio eléctrico.
La iniciativa se enmarca en el Plan de Igualdad Territorial que impulsa el Gobierno de Córdoba para garantizar un suministro confiable y promover el desarrollo productivo en todo el territorio provincial, priorizando a aquellas localidades del interior que aún presentan déficit de infraestructura básica.
Los trabajos contemplan una obra de media tensión con subestación y extensión de línea de 2 kilómetros para la localidad de Chuña; una obra de media y baja tensión en el paraje Napas de Copacabana; una nueva línea de media tensión de 5 kilómetros para Posta de Santa Cruz; y una mejora de línea rural con instalación de un reconectador inteligente en el corredor Deán Funes–Ischilín.
Las obras impactarán directamente sobre comunidades que hasta ahora carecen de acceso a la red eléctrica. Así lo aclaró el presidente de la COSEDEF, Walter Cardozo, en la reunión: “Con esta iniciativa, 16 familias de Chuña y 6 de Santa Cruz recibirán por primera vez el servicio, a las que se suman los vecinos del paraje Napas en Copacabana”.
Por su parte, el subsecretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto, comentó: “La Provincia está trabajando para conectar al interior del interior e iluminar el futuro. Allí donde hace falta infraestructura, vamos con el Plan de Igualdad Territorial trabajando en conjunto con las cooperativas para lograr algo tan importante para la comunidad».
Los contratos fueron firmados en la sede de la COSEDEF con la participación la intendenta de Deán Funes, Andrea Nievas; el intendente de San Pedro Norte, Luciano Garay; el jefe comunal de Chuña, Paulo Barrera; los jefes comunales de Copacabana e Ischilín; Walter Cardozo, el legislador departamental Raúl Figueroa; y Gustavo Mazzotti y Diego Cejas en representación del ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán.
Tecnología al servicio del interior
La obra en la línea Deán Funes–Ischilín incorpora un reconectador inteligente, dispositivo de automatización que permite aislar fallas en forma remota y restablecer el suministro con mayor rapidez, reduciendo la duración e impacto de los cortes en zonas rurales.
La modernización de la línea rural hacia Ischilín beneficiará a productores y habitantes, reduciendo cortes e interrupciones en toda esa franja rural.
El intendente de San Pedro Norte, Luciano Garay, destacó: «El gobierno de Córdoba, en conjunto con la COSEDEF y los distintos municipios, se acordó de esa gente y está trabajando para que tenga mejor calidad de vida.»
A su vez, Paulo Barrera, jefe comunal de Chuña, expresó: «Estamos muy contentos. Era lo que necesitábamos.»
Este tipo de equipamiento representa una apuesta concreta a la modernización tecnológica de redes que abastecen a comunidades pequeñas y dispersas, históricamente postergadas en materia de calidad de servicio eléctrico.
La iniciativa se enmarca en el Plan de Igualdad Territorial que impulsa el Gobierno de Córdoba para garantizar un suministro confiable y promover el desarrollo productivo en todo el territorio provincial, priorizando a aquellas localidades del interior que aún presentan déficit de infraestructura básica.
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