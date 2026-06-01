El Turismo Carretera vivió una fiesta inolvidable en Córdoba con triunfo del cordobés Facundo Chapur

El Autódromo Oscar Cabalén volvió a vivir un fin de semana histórico. Miles de personas acompañaron durante las dos jornadas de actividad y colmaron el trazado cordobés, que fue escenario de una nueva presentación del Turismo Carretera en la provincia por segundo año consecutivo. La multitudinaria convocatoria y el espectáculo brindado en pista convirtieron al domingo en una de las jornadas más destacadas del calendario 2026.
La gran celebración tuvo como protagonista al piloto cordobés Facundo Chapur, quien se impuso en la competencia final al mando de su Torino de Nueva Generación. El representante provincial concretó una destacada actuación ante su público, ejecutando una gran maniobra en la largada para tomar el liderazgo y luego administrar la diferencia hasta recibir la bandera a cuadros.
Detrás del piloto cordobés finalizaron Otto Fritzler, con el Mercedes Benz, y Juan Tomás Catalán Magni, con Toyota Camry, completando el podio de una carrera que mantuvo atentos a miles de fanáticos presentes.
El momento más emotivo de la jornada llegó tras la victoria de Chapur, quien celebró junto al público cordobés uno de los triunfos más importantes de su trayectoria deportiva. El festejo del piloto local quedará registrado como una de las imágenes más destacadas de la temporada 2026 y de la historia reciente del Cabalén: realizó varios trompos frente a la tribuna principal y luego se acercó al alambrado perimetral para recibir el cariño de la gente y agradecer el apoyo durante el fin de semana.
Fuertes emociones en las categorías teloneras
La actividad del fin de semana contó además con la presencia de las categorías promocionales de la ACTC. En TC Pista, Eugenio Provens logró imponerse de punta a punta en pista, pero una exclusión en la revisión técnica posterior determinó que el triunfo quedara finalmente en manos de Santiago Biagi.
Por su parte, la Fórmula 3 Metropolitana tuvo como gran dominador a Agustín Fulini, quien se quedó con todo lo que estuvo en juego durante el fin de semana. En tanto, la Fórmula 2 disputó su primera experiencia en el Autódromo Oscar Cabalén y vio vencedor a Lautaro Videla en la competencia final.
Una convocatoria multitudinaria para el automovilismo argentino
Con una asistencia multitudinaria a lo largo de todo el fin de semana, el Autódromo Oscar Cabalén volvió a convertirse en el epicentro del deporte motor nacional. Miles de fanáticos llegaron desde distintos puntos de Córdoba y de otras provincias para acompañar una nueva presentación del Turismo Carretera en territorio cordobés.
La masiva concurrencia ratificó una vez más la pasión de los cordobeses por la categoría más popular del país y sigue consolidando al Cabalén como uno de los escenarios más convocantes del calendario nacional.
Además, el fin de semana dejó otra noticia importante para el deporte motor provincial: la confirmación del regreso de la máxima categoría al Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, que volverá a recibir al TC del 13 al 15 de noviembre.
De esta manera, el Turismo Carretera y el Autódromo Oscar Cabalén protagonizaron nuevamente una verdadera fiesta del automovilismo argentino, registrando hasta el momento la fecha más convocante de la temporada 2026 y reafirmando el éxito alcanzado tras el regreso de la categoría a la provincia.
La gran celebración tuvo como protagonista al piloto cordobés Facundo Chapur, quien se impuso en la competencia final al mando de su Torino de Nueva Generación. El representante provincial concretó una destacada actuación ante su público, ejecutando una gran maniobra en la largada para tomar el liderazgo y luego administrar la diferencia hasta recibir la bandera a cuadros.
Detrás del piloto cordobés finalizaron Otto Fritzler, con el Mercedes Benz, y Juan Tomás Catalán Magni, con Toyota Camry, completando el podio de una carrera que mantuvo atentos a miles de fanáticos presentes.
El momento más emotivo de la jornada llegó tras la victoria de Chapur, quien celebró junto al público cordobés uno de los triunfos más importantes de su trayectoria deportiva. El festejo del piloto local quedará registrado como una de las imágenes más destacadas de la temporada 2026 y de la historia reciente del Cabalén: realizó varios trompos frente a la tribuna principal y luego se acercó al alambrado perimetral para recibir el cariño de la gente y agradecer el apoyo durante el fin de semana.
Fuertes emociones en las categorías teloneras
La actividad del fin de semana contó además con la presencia de las categorías promocionales de la ACTC. En TC Pista, Eugenio Provens logró imponerse de punta a punta en pista, pero una exclusión en la revisión técnica posterior determinó que el triunfo quedara finalmente en manos de Santiago Biagi.
Por su parte, la Fórmula 3 Metropolitana tuvo como gran dominador a Agustín Fulini, quien se quedó con todo lo que estuvo en juego durante el fin de semana. En tanto, la Fórmula 2 disputó su primera experiencia en el Autódromo Oscar Cabalén y vio vencedor a Lautaro Videla en la competencia final.
Una convocatoria multitudinaria para el automovilismo argentino
Con una asistencia multitudinaria a lo largo de todo el fin de semana, el Autódromo Oscar Cabalén volvió a convertirse en el epicentro del deporte motor nacional. Miles de fanáticos llegaron desde distintos puntos de Córdoba y de otras provincias para acompañar una nueva presentación del Turismo Carretera en territorio cordobés.
La masiva concurrencia ratificó una vez más la pasión de los cordobeses por la categoría más popular del país y sigue consolidando al Cabalén como uno de los escenarios más convocantes del calendario nacional.
Además, el fin de semana dejó otra noticia importante para el deporte motor provincial: la confirmación del regreso de la máxima categoría al Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, que volverá a recibir al TC del 13 al 15 de noviembre.
De esta manera, el Turismo Carretera y el Autódromo Oscar Cabalén protagonizaron nuevamente una verdadera fiesta del automovilismo argentino, registrando hasta el momento la fecha más convocante de la temporada 2026 y reafirmando el éxito alcanzado tras el regreso de la categoría a la provincia.
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