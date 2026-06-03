Incendio de vehículo en vía pública

En la víspera, siendo las 20:30 hs, en la vía pública de esa localidad se produjo el incendio total de un automóvil marca Dodge 1500, el que se encontraba estacionado sin funcionar.
Se entrevistó a una mujer de 62 años de edad, quien manifestó ser madre del propietario del vehículo, la cual desconoce las causales del igneo.
El hecho ocasionó únicamente daños materiales en el rodado, sin personas lesionadas.
Trabajaron en el lugar personal de Bomberos Voluntarios y efectivos policiales de la Comisaría de Villa Tulumba. La situación fue controlada sin registrarse otras novedades.
Se investigan las causas que originaron el siniestro.
Se entrevistó a una mujer de 62 años de edad, quien manifestó ser madre del propietario del vehículo, la cual desconoce las causales del igneo.
El hecho ocasionó únicamente daños materiales en el rodado, sin personas lesionadas.
Trabajaron en el lugar personal de Bomberos Voluntarios y efectivos policiales de la Comisaría de Villa Tulumba. La situación fue controlada sin registrarse otras novedades.
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