Hallaron un cráneo humano en el patio de una casa de La Falda

La Fiscalía de Instrucción Número 2 de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, investiga el hallazgo de un cráneo humano en el patio de una vivienda particular del barrio Molino de Oro de La Falda .La Policía Judicial trabaja para determinar la antigüedad de los restos y esclarecer las circunstancias del hecho. El cráneo fue encontrado sobre un colchón viejo y la principal hipótesis es que habría sido arrastrado hasta el lugar por un perro de la zona. La Policía realiza un operativo de rastrillaje en el sector.
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