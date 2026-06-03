miércoles, 3 de junio de 2026

Caso Agostina: se amplió la imputacion a Homicidio Agravado por Femicidio

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 Turno 7 de la ciudad de Córdoba dispuso la ampliación de la imputación contra Claudio Barrelier en la causa en la se investiga el crimen de Agostina Vega. Berrelier quedó imputado por el delito de Homicidio Agravado por Violencia de Género (Femicidio). Asimismo la Fiscalía aguarda los informes completos (autopsia y estudios complementarios) de medicina forense. El imputado será indagado nuevamente en los próximos días.


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