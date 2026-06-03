miércoles, 3 de junio de 2026

San Francisco: integrante de una organización narco fue detenido por la FPA

En el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, efectivos de la FPA detuvieron en la vía pública a un hombre mayor de edad vinculado a una organización narco desbaratada recientemente en las ciudades de San Francisco y Josefina (véase: https://www.mpfcordoba.gob.ar/fpa-desbarato-una-organizacion-narco-que-operaba-en-san-farncisco-y-josefina-santa-fe-cinco-detenidos/).
El procedimiento fue llevado a cabo en la intersección de Juan de Garay y Avenida Libertador Norte de la ciudad de San Francisco. Durante el operativo, se logró la incautación de una motocicleta y elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que el detenido se encontraba vinculado a la estructura económica utilizada por la organización narco. Según la investigación, formaba parte del grupo de personas que facilitaban cuentas bancarias empleadas para realizar movimientos de dinero vinculados a la actividad ilícita.
Por disposición de la Fiscalía interviniente, el aprehendido fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición de la autoridad competente en el marco de la causa por Comercialización Agravada de Estupefacientes.


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