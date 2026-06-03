En un acto con Bomberos Voluntarios, Llaryora se refirió al femicidio de Agostina

En el acto por el Día del Bombero Voluntario, donde presentó tres nuevas aeronaves para fortalecer el combate de incendios forestales, el gobernador Martín Llaryora se refirió este martes al femicidio de Agostina, expresó su profundo dolor por lo ocurrido y renovó el pedido de justicia.
Al inicio de la actividad, el mandatario provincial pidió un minuto de silencio en memoria de la joven y en acompañamiento a su familia.
“Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles y tremendos. Es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características”, sostuvo.
Llaryora recordó que el domingo recibió al padre y a los abuelos de Agostina para informarles personalmente las acciones impulsadas por el Estado provincial y transmitirles el compromiso de continuar colaborando hasta el total esclarecimiento del caso.
“Como padre, antes que como gobernador, decidí hablar primero con la familia para explicarles lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo hasta que se haga justicia”, señaló.
El gobernador sostuvo además que la muerte de Agostina debe convertirse en un punto de reflexión colectiva y en un llamado a profundizar las acciones de prevención frente a la violencia de género.
“Tenemos que seguir trabajando juntos, fortaleciendo la prevención, concientizando en las escuelas y en toda la sociedad, y garantizando que quienes cometan estos delitos reciban todo el peso de la ley”, agregó.
En ese marco, destacó la importancia de preservar la institucionalidad, la independencia de la Justicia y la separación de poderes, al tiempo que garantizó la plena colaboración del Ejecutivo provincial con la investigación.
“Lo que nos distingue a los cordobeses es la defensa de las instituciones. Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos necesarios y vamos a seguir haciéndolo hasta que se esclarezca completamente este femicidio”, afirmó.
Asimismo, recordó que Córdoba continúa sosteniendo políticas públicas orientadas a la prevención, asistencia y acompañamiento de las víctimas, además de acciones de concientización en ámbitos educativos y comunitarios.
“Mientras estos hechos sigan ocurriendo, tenemos que seguir trabajando, concientizando y actuando para que no se vuelvan a repetir. Esa es nuestra responsabilidad como Estado y como sociedad”, concluyó.
Al inicio de la actividad, el mandatario provincial pidió un minuto de silencio en memoria de la joven y en acompañamiento a su familia.
“Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles y tremendos. Es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características”, sostuvo.
Llaryora recordó que el domingo recibió al padre y a los abuelos de Agostina para informarles personalmente las acciones impulsadas por el Estado provincial y transmitirles el compromiso de continuar colaborando hasta el total esclarecimiento del caso.
“Como padre, antes que como gobernador, decidí hablar primero con la familia para explicarles lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo hasta que se haga justicia”, señaló.
El gobernador sostuvo además que la muerte de Agostina debe convertirse en un punto de reflexión colectiva y en un llamado a profundizar las acciones de prevención frente a la violencia de género.
“Tenemos que seguir trabajando juntos, fortaleciendo la prevención, concientizando en las escuelas y en toda la sociedad, y garantizando que quienes cometan estos delitos reciban todo el peso de la ley”, agregó.
En ese marco, destacó la importancia de preservar la institucionalidad, la independencia de la Justicia y la separación de poderes, al tiempo que garantizó la plena colaboración del Ejecutivo provincial con la investigación.
“Lo que nos distingue a los cordobeses es la defensa de las instituciones. Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos necesarios y vamos a seguir haciéndolo hasta que se esclarezca completamente este femicidio”, afirmó.
Asimismo, recordó que Córdoba continúa sosteniendo políticas públicas orientadas a la prevención, asistencia y acompañamiento de las víctimas, además de acciones de concientización en ámbitos educativos y comunitarios.
“Mientras estos hechos sigan ocurriendo, tenemos que seguir trabajando, concientizando y actuando para que no se vuelvan a repetir. Esa es nuestra responsabilidad como Estado y como sociedad”, concluyó.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario