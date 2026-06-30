𝐒𝐢𝐜𝐜𝐡𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐨́ 𝐜𝐚𝐬𝐢 $𝟒𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐮𝐭𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐋𝐥𝐚𝐫𝐲𝐨𝐫𝐚, 𝐲 𝐝𝐢𝐟𝐮𝐧𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐮𝐛𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐚𝐥 𝐠𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐠𝐚𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐞𝐧 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬

Una encuesta publicada por el portal Letra P y firmada por la periodista cordobesa 𝐘𝐚𝐧𝐢𝐧𝐚 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐞𝐫𝐨 ubica al gobernador 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢́𝐧 𝐋𝐥𝐚𝐫𝐲𝐨𝐫𝐚 al frente de todos los escenarios electorales proyectados para 𝟐𝟎𝟐𝟕. El estudio fue elaborado por la consultora de 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐒𝐢𝐜𝐜𝐡𝐚𝐫. Sin embargo, el Portal de Transparencia de la Provincia muestra que durante 𝟐𝟎𝟐𝟓, la consultora de 𝐒𝐢𝐜𝐜𝐡𝐚𝐫 percibió $𝟑𝟗.𝟖𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟕 en concepto de publicidad y propaganda oficial del Gobierno de Córdoba. Hasta el momento, la Provincia no difundió el detalle de los montos correspondientes a 𝟐𝟎𝟐𝟔. El cobro de pauta oficial no prueba por sí solo que una encuesta esté condicionada. Pero cuando quien mide la imagen del gobernador también recibe varios millones del Gobierno que evalúa, aparece un conflicto de intereses que inevitablemente afecta la percepción de independencia. En política, la credibilidad de una encuesta no depende únicamente de su metodología, sino también de la autonomía de quien la realiza. 📷 Comentarios: Portal Transparencia de la Provincia de Córdoba.
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