Villa María: cuatro detenidos por intentar arrojar drogas y celulares a la cárcel

En el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales de la FPA llevaron a cabo controles preventivos en la ciudad de Villa María, que culminaron con el secuestro de estupefacientes y la detención de cuatro personas.
Durante un dispositivo efectuado sobre calle Juárez Celman e Independencia se realizó el secuestro de 536 dosis marihuana y dos de cocaína, dos celulares y una motocicleta en la que se conducían dos hombres mayores de edad. Ambos quedaron aprehendidos.
Por otra parte, y continuando con los controles preventivos en la misma zona, oficiales de la fuerza detuvieron a otros dos hombres que circulaban en una motocicleta, más precisamente sobre calle Lisandro de la Torre al 1500. Se secuestraron dos celulares y el rodado con el cual se trasladaban al momento del procedimiento.
Cabe destacar que sendos controles se dieron en inmediaciones del establecimiento penitenciario N°5 de la ciudad de Villa María y los cuatro sujetos controlados evidenciaban claras intenciones de arrojar la sustancia y los teléfonos celulares hacia el interior del penal.
Por disposición de la Fiscalía interviniente, los cuatro sujetos quedaron aprehendidos en el lugar y trasladados conjuntamente con los elementos
Durante un dispositivo efectuado sobre calle Juárez Celman e Independencia se realizó el secuestro de 536 dosis marihuana y dos de cocaína, dos celulares y una motocicleta en la que se conducían dos hombres mayores de edad. Ambos quedaron aprehendidos.
Por otra parte, y continuando con los controles preventivos en la misma zona, oficiales de la fuerza detuvieron a otros dos hombres que circulaban en una motocicleta, más precisamente sobre calle Lisandro de la Torre al 1500. Se secuestraron dos celulares y el rodado con el cual se trasladaban al momento del procedimiento.
Cabe destacar que sendos controles se dieron en inmediaciones del establecimiento penitenciario N°5 de la ciudad de Villa María y los cuatro sujetos controlados evidenciaban claras intenciones de arrojar la sustancia y los teléfonos celulares hacia el interior del penal.
Por disposición de la Fiscalía interviniente, los cuatro sujetos quedaron aprehendidos en el lugar y trasladados conjuntamente con los elementos
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