Llaryora inauguró el Anexo Villa María de la Escuela de Oficiales de Policía

El gobernador Martín Llaryora inauguró el anexo de la Escuela de Oficiales de Policía «Libertador General Don José de San Martín» en la ciudad de Villa María.
Este nuevo polo educativo forma parte del plan de expansión territorial para la formación de cadetes en el interior provincial. Llaryora estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el jefe de Policía, Marcelo Marín; y el intendente Eduardo Accastello.
Al inicio de su discurso, el gobernador se dirigió a los futuros estudiantes y afirmó que esta inauguración no es fruto de la casualidad sino de una planificación que tiene como objetivo que los que verdaderamente tengan la vocación puedan estudiar cerca de sus casas.
Destacó además, que esta federalización “va a permitir mejorar los cuadros policiales» y agregó: «Esto que hacemos es por ustedes, por la región y por Córdoba”.
La apertura del ciclo lectivo 2026 en Villa María se suma a la incorporación de un anexo que habrá en la ciudad de Deán Funes, descentralizando la formación que antes se concentraba en la sede de barrio Las Palmas, en la ciudad de Córdoba.
El nuevo edificio, cedido por el municipio, tiene capacidad para 112 cadetes por cohorte, de los cuales 74 comenzarán a cursar este año.
Las obras de infraestructura, readecuación y provisión de mobiliario se lograron mediante una inversión conjunta entre el gobierno provincial y la gestión municipal.
“Con esta escuela permitimos que muchos jóvenes puedan ingresar a la carrera de Oficiales de la Policía de Córdoba, una de las policías más importantes de Sudamérica”, expresó.
Al mismo tiempo destacó el trabajo conjunto con el municipio local. “Esto no hubiese sido posible sin un intendente que entiende el valor de la educación, y las oportunidades que genera para la zona”.
Por su parte, Accastello, aseguró que en Córdoba “se descentralizan oportunidades y se amplían las fronteras de la educación, del trabajo, de la seguridad y de la calidad de vida”.
Además, resaltó: “Esta escuela va a permitir que personas que conocen a nuestros vecinos puedan llevar adelante la honrosa tarea de coordinar la seguridad de nuestras comunidades”.
A su turno, el ministro Quinteros, explicó la importancia de abrir un anexo de suboficiales y comentó: “Para nosotros es esencial que los oficiales puedan desarrollarse y prepararse cerca de sus hogares. En Córdoba la paz social no se negocia y el orden público tampoco se debe negociar”.
Por su parte, Marcelo Alejandro Marín resaltó la descentralización de la formación policial y las oportunidades que genera para jóvenes del interior provincial. “Que hoy tengamos esta escuela acá, habla claramente de un compromiso no solamente con la sociedad, sino con todos aquellos hombres y mujeres que deciden ser parte de esta querida institución”.
En el marco de la federalización de la seguridad, el ciclo lectivo 2026 también verá la puesta en marcha de 23 nuevos anexos de la Escuela de Suboficiales en el interior provincial, lo que permitirá una capacidad formativa de 1.700 aspirantes por cohorte.
Adicionalmente, el Gobierno Provincial construyó una moderna sede central para la Escuela de Suboficiales “General Manuel Belgrano” en barrio San Vicente de la Capital.
En total, 2.280 cadetes (oficiales) y aspirantes (suboficiales) comenzarán su formación policial en la cohorte 2026, de un total de más de 20 mil jóvenes cordobeses que se habían inscripto.
Este nuevo polo educativo forma parte del plan de expansión territorial para la formación de cadetes en el interior provincial. Llaryora estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el jefe de Policía, Marcelo Marín; y el intendente Eduardo Accastello.
Al inicio de su discurso, el gobernador se dirigió a los futuros estudiantes y afirmó que esta inauguración no es fruto de la casualidad sino de una planificación que tiene como objetivo que los que verdaderamente tengan la vocación puedan estudiar cerca de sus casas.
Destacó además, que esta federalización “va a permitir mejorar los cuadros policiales» y agregó: «Esto que hacemos es por ustedes, por la región y por Córdoba”.
La apertura del ciclo lectivo 2026 en Villa María se suma a la incorporación de un anexo que habrá en la ciudad de Deán Funes, descentralizando la formación que antes se concentraba en la sede de barrio Las Palmas, en la ciudad de Córdoba.
El nuevo edificio, cedido por el municipio, tiene capacidad para 112 cadetes por cohorte, de los cuales 74 comenzarán a cursar este año.
Las obras de infraestructura, readecuación y provisión de mobiliario se lograron mediante una inversión conjunta entre el gobierno provincial y la gestión municipal.
“Con esta escuela permitimos que muchos jóvenes puedan ingresar a la carrera de Oficiales de la Policía de Córdoba, una de las policías más importantes de Sudamérica”, expresó.
Al mismo tiempo destacó el trabajo conjunto con el municipio local. “Esto no hubiese sido posible sin un intendente que entiende el valor de la educación, y las oportunidades que genera para la zona”.
Por su parte, Accastello, aseguró que en Córdoba “se descentralizan oportunidades y se amplían las fronteras de la educación, del trabajo, de la seguridad y de la calidad de vida”.
Además, resaltó: “Esta escuela va a permitir que personas que conocen a nuestros vecinos puedan llevar adelante la honrosa tarea de coordinar la seguridad de nuestras comunidades”.
A su turno, el ministro Quinteros, explicó la importancia de abrir un anexo de suboficiales y comentó: “Para nosotros es esencial que los oficiales puedan desarrollarse y prepararse cerca de sus hogares. En Córdoba la paz social no se negocia y el orden público tampoco se debe negociar”.
Por su parte, Marcelo Alejandro Marín resaltó la descentralización de la formación policial y las oportunidades que genera para jóvenes del interior provincial. “Que hoy tengamos esta escuela acá, habla claramente de un compromiso no solamente con la sociedad, sino con todos aquellos hombres y mujeres que deciden ser parte de esta querida institución”.
En el marco de la federalización de la seguridad, el ciclo lectivo 2026 también verá la puesta en marcha de 23 nuevos anexos de la Escuela de Suboficiales en el interior provincial, lo que permitirá una capacidad formativa de 1.700 aspirantes por cohorte.
Adicionalmente, el Gobierno Provincial construyó una moderna sede central para la Escuela de Suboficiales “General Manuel Belgrano” en barrio San Vicente de la Capital.
En total, 2.280 cadetes (oficiales) y aspirantes (suboficiales) comenzarán su formación policial en la cohorte 2026, de un total de más de 20 mil jóvenes cordobeses que se habían inscripto.
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