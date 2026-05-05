Undécimo aniversario de la Fuerza Policial Antinarcotráfico

El 4 de Mayo del año 2015 comenzaba el accionar de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en toda provincia de Córdoba. Desde entonces, tiene a su cargo la prevención y la investigación del último eslabón del narcotráfico, con especial enfoque en el combate a la comercialización de estupefacientes a baja escala, conocido como “narcomenudeo”.
Este cuerpo profesional especializado está dentro de la órbita del Ministerio Público Fiscal (Poder Judicial), depende del Fiscal General de la Provincia e integra el Sistema Provincial de Seguridad Pública.
Posteriormente, brindaremos las estadísticas de estos once años de existencia. Los oficiales de la FPA realizaron 9.699 allanamientos en diversos puntos de la provincia, desarticularon 223 bandas y 95 organizaciones narcos. Además, fueron puestos a disposición de la justicia 2.542 referentes dedicadas al narcomenudeo.
Este cuerpo profesional especializado está dentro de la órbita del Ministerio Público Fiscal (Poder Judicial), depende del Fiscal General de la Provincia e integra el Sistema Provincial de Seguridad Pública.
Posteriormente, brindaremos las estadísticas de estos once años de existencia. Los oficiales de la FPA realizaron 9.699 allanamientos en diversos puntos de la provincia, desarticularon 223 bandas y 95 organizaciones narcos. Además, fueron puestos a disposición de la justicia 2.542 referentes dedicadas al narcomenudeo.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario