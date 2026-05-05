FPA desmanteló una organización narco que operaba en Huinca Renancó y Río Cuarto. Cuatro detenidas

En una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron cuatro allanamientos, desbarataron una organización narco y detuvieron a cuatro mujeres mayores de edad que realizaban delivery de drogas en Huinca Renancó y Río Cuarto.
Sobre calle Juan B. Justo, en el ingreso de Huinca Renancó, investigadores de la FPA lograron detener a dos mujeres narcomenudistas de 22 y 23 años. Entre sus pertenencias, se secuestraron 780 dosis de cocaína y 152 de marihuana y un automóvil,
Por otra parte, en calle Uruguay s/n, personal de la Fuerza aprehendió a otra mujer (39) y secuestró un automóvil y dinero en efectivo ($452.900).
Paralelamente, se libraron cuatro allanamientos en Río Cuarto y Huinca Renancó. En los domicilios, con destacada labor de los perros de la FPA, se incautaron varias dosis de cocaína y marihuana y elementos aparentemente relacionados a la causa. En una de las viviendas, se utilizaba una heladería de pantalla para ejercer el ilícito.
Para concluir, autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto ordenaron la remisión de lo incautado y el traslado de las aprehendidas a sede judicial por Comercialización de Estupefacientes y Comercialización Agravada de Estupefacientes.
Sobre calle Juan B. Justo, en el ingreso de Huinca Renancó, investigadores de la FPA lograron detener a dos mujeres narcomenudistas de 22 y 23 años. Entre sus pertenencias, se secuestraron 780 dosis de cocaína y 152 de marihuana y un automóvil,
Por otra parte, en calle Uruguay s/n, personal de la Fuerza aprehendió a otra mujer (39) y secuestró un automóvil y dinero en efectivo ($452.900).
Paralelamente, se libraron cuatro allanamientos en Río Cuarto y Huinca Renancó. En los domicilios, con destacada labor de los perros de la FPA, se incautaron varias dosis de cocaína y marihuana y elementos aparentemente relacionados a la causa. En una de las viviendas, se utilizaba una heladería de pantalla para ejercer el ilícito.
Para concluir, autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto ordenaron la remisión de lo incautado y el traslado de las aprehendidas a sede judicial por Comercialización de Estupefacientes y Comercialización Agravada de Estupefacientes.
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