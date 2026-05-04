Un hito deportivo para Laboulaye: Llaryora inauguró una cancha de hockey olímpica

En el marco de su visita a Laboulaye, el gobernador Martín Llaryora inauguró la nueva cancha de hockey de césped sintético del Ranqueles Rugby y Hockey Club, una obra clave para el desarrollo deportivo de la región.
La institución celebró la concreción de un sueño añorado durante años, que permitirá potenciar el rendimiento de cientos de jugadoras del sur provincial.
El mandatario destacó que la concreción de la cancha fue posible gracias al trabajo articulado entre el club, la comunidad, la Provincia y el municipio.
“Sabemos lo que significa contar con una cancha en estas condiciones, porque sin infraestructura es muy difícil desarrollarse”, afirmó.
Y completó: “Estoy seguro de que esto va a potenciar al club, le va a permitir crecer, competir y que de acá, en pocos años, pueda surgir una Leona”.
La cancha está emplazada en el predio del histórico club y fue concebida con alcance regional, teniendo en cuenta que el departamento Presidente Roque Sáenz Peña cuenta con al menos siete equipos de hockey.
La obra se concretó con una inversión total de 160 millones de pesos, que incluyó la infraestructura, la colocación de la alfombra de césped sintético y el sistema de iluminación.
El proyecto se hizo realidad tras una visita del gobernador en 2024 y contó también con aportes del club, entidades privadas, la Municipalidad de Laboulaye y municipios vecinos.
La nueva instalación posee medidas olímpicas (93 por 55 metros) y está completamente iluminada mediante seis torres de reflectores distribuidas en su perímetro.
Se trata de la única cancha de estas características en el sur de la provincia, lo que permitirá elevar el nivel competitivo de las jugadoras y sostener su participación en categorías superiores.
Al respecto, Eleonora Rodríguez, presidenta del Ranqueles Rugby y Hockey Club, expresó: “Estamos muy felices. Es un sueño para toda la ciudad y para la región, porque esto va a permitir que el hockey del departamento crezca y que muchas chicas puedan seguir desarrollándose en este deporte”.
Impulso al desarrollo deportivo y productivo
Durante su visita a Laboulaye, el mandatario provincial firmó además un acta acuerdo para la construcción de un kartódromo en la ciudad, en conjunto con el Auto Moto Club Ricardo Risatti.
En la ocasión, el gobernador Martín Llaryora afirmó que “no hay mejor forma de homenajear a los trabajadores que generando empleo”, y destacó que, en un contexto económico complejo, la Provincia sigue avanzando con obras estratégicas.
En ese marco, señaló que la pavimentación del kartódromo y la ampliación del parque industrial forman parte de un trabajo conjunto público-privado que “genera desarrollo, atrae inversiones y potencia la economía naranja en toda la región”.
Asimismo, el mandatario explicó que las obras forman parte del Plan de Igualdad Territorial: “Nuestros pueblos son trabajadores y tienen potencial, pero si no hay infraestructura es imposible crecer. Por eso invertimos en obras que generen oportunidades y desarrollo en todo el territorio”.
El convenio prevé la pavimentación integral del circuito y de la calle de boxes, dotando al espacio de la infraestructura necesaria para el desarrollo de competencias automovilísticas y actividades vinculadas al sector.
El ministro de Bioagroindustria y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Sergio Busso, destacó que la obra representa “el cumplimiento de un sueño” para el Auto Moto Club Ricardo Risatti y remarcó que la pavimentación del circuito permitirá “elevar el nivel de competencia y generar nuevas oportunidades para la región”.
Como parte del acuerdo, la familia Risatti donó siete hectáreas de terreno destinadas a la ampliación del Parque Industrial de Laboulaye, fortaleciendo así el perfil productivo de la región.
En ese sentido, el ministro subrayó que el proyecto se enmarca en un esquema de trabajo conjunto, donde la institución realizó un aporte de tierras para el parque industrial y la Provincia asumió la inversión, consolidando “un círculo virtuoso que impulsa el crecimiento local a partir del deporte y la economía naranja”.
El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, remarcó la fuerte tradición automovilística de Laboulaye, y señaló que el automovilismo “genera un gran impacto en las economías locales”.
A su turno, el intendente Gino Chiapello señaló: “La pavimentación del kartódromo representa un gran impulso para el deporte local y también para la economía naranja, porque trae desarrollo. Además, se complementa con la ampliación del parque industrial, lo que significa más trabajo y más oportunidades para nuestra comunidad”.
Por su parte, el presidente del Auto Moto Club Ricardo Risatti, Ricardo Risatti, calificó la jornada como “un día histórico” para la institución y destacó que la pavimentación del kartódromo permitirá “cumplir un sueño de muchos años”.
“La pavimentación del kartódromo nos va a permitir dar un salto de calidad, traer competencias de nivel nacional y seguir haciendo crecer el automovilismo en una región muy fierrera”, agregó.
Estuvieron presentes además el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas; la legisladora Victoria Busso; intendentes de la región y demás autoridades.
La institución celebró la concreción de un sueño añorado durante años, que permitirá potenciar el rendimiento de cientos de jugadoras del sur provincial.
El mandatario destacó que la concreción de la cancha fue posible gracias al trabajo articulado entre el club, la comunidad, la Provincia y el municipio.
“Sabemos lo que significa contar con una cancha en estas condiciones, porque sin infraestructura es muy difícil desarrollarse”, afirmó.
Y completó: “Estoy seguro de que esto va a potenciar al club, le va a permitir crecer, competir y que de acá, en pocos años, pueda surgir una Leona”.
La cancha está emplazada en el predio del histórico club y fue concebida con alcance regional, teniendo en cuenta que el departamento Presidente Roque Sáenz Peña cuenta con al menos siete equipos de hockey.
La obra se concretó con una inversión total de 160 millones de pesos, que incluyó la infraestructura, la colocación de la alfombra de césped sintético y el sistema de iluminación.
El proyecto se hizo realidad tras una visita del gobernador en 2024 y contó también con aportes del club, entidades privadas, la Municipalidad de Laboulaye y municipios vecinos.
La nueva instalación posee medidas olímpicas (93 por 55 metros) y está completamente iluminada mediante seis torres de reflectores distribuidas en su perímetro.
Se trata de la única cancha de estas características en el sur de la provincia, lo que permitirá elevar el nivel competitivo de las jugadoras y sostener su participación en categorías superiores.
Al respecto, Eleonora Rodríguez, presidenta del Ranqueles Rugby y Hockey Club, expresó: “Estamos muy felices. Es un sueño para toda la ciudad y para la región, porque esto va a permitir que el hockey del departamento crezca y que muchas chicas puedan seguir desarrollándose en este deporte”.
Impulso al desarrollo deportivo y productivo
Durante su visita a Laboulaye, el mandatario provincial firmó además un acta acuerdo para la construcción de un kartódromo en la ciudad, en conjunto con el Auto Moto Club Ricardo Risatti.
En la ocasión, el gobernador Martín Llaryora afirmó que “no hay mejor forma de homenajear a los trabajadores que generando empleo”, y destacó que, en un contexto económico complejo, la Provincia sigue avanzando con obras estratégicas.
En ese marco, señaló que la pavimentación del kartódromo y la ampliación del parque industrial forman parte de un trabajo conjunto público-privado que “genera desarrollo, atrae inversiones y potencia la economía naranja en toda la región”.
Asimismo, el mandatario explicó que las obras forman parte del Plan de Igualdad Territorial: “Nuestros pueblos son trabajadores y tienen potencial, pero si no hay infraestructura es imposible crecer. Por eso invertimos en obras que generen oportunidades y desarrollo en todo el territorio”.
El convenio prevé la pavimentación integral del circuito y de la calle de boxes, dotando al espacio de la infraestructura necesaria para el desarrollo de competencias automovilísticas y actividades vinculadas al sector.
El ministro de Bioagroindustria y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Sergio Busso, destacó que la obra representa “el cumplimiento de un sueño” para el Auto Moto Club Ricardo Risatti y remarcó que la pavimentación del circuito permitirá “elevar el nivel de competencia y generar nuevas oportunidades para la región”.
Como parte del acuerdo, la familia Risatti donó siete hectáreas de terreno destinadas a la ampliación del Parque Industrial de Laboulaye, fortaleciendo así el perfil productivo de la región.
En ese sentido, el ministro subrayó que el proyecto se enmarca en un esquema de trabajo conjunto, donde la institución realizó un aporte de tierras para el parque industrial y la Provincia asumió la inversión, consolidando “un círculo virtuoso que impulsa el crecimiento local a partir del deporte y la economía naranja”.
El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, remarcó la fuerte tradición automovilística de Laboulaye, y señaló que el automovilismo “genera un gran impacto en las economías locales”.
A su turno, el intendente Gino Chiapello señaló: “La pavimentación del kartódromo representa un gran impulso para el deporte local y también para la economía naranja, porque trae desarrollo. Además, se complementa con la ampliación del parque industrial, lo que significa más trabajo y más oportunidades para nuestra comunidad”.
Por su parte, el presidente del Auto Moto Club Ricardo Risatti, Ricardo Risatti, calificó la jornada como “un día histórico” para la institución y destacó que la pavimentación del kartódromo permitirá “cumplir un sueño de muchos años”.
“La pavimentación del kartódromo nos va a permitir dar un salto de calidad, traer competencias de nivel nacional y seguir haciendo crecer el automovilismo en una región muy fierrera”, agregó.
Estuvieron presentes además el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas; la legisladora Victoria Busso; intendentes de la región y demás autoridades.
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