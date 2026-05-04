Camino de las Altas Cumbres: La Provincia ejecutó obras que brindan mayor seguridad vial y mejor fluidez

Con el objeto de brindar mayor seguridad vial y otorgar mejor fluidez en las rutas provinciales, el Gobierno de Córdoba lleva adelante un plan de rehabilitación integral de la Ruta Provincial 34 – Camino de las Altas Cumbres.
Recientemente, finalizó la repavimentación de un tramo de 1,5 km y la construcción de 6 sobrepasos que suman 13,3 km ubicados en sectores de pendientes y con distancia de visibilidad adecuados, lo que brinda una solución segura al congestionamiento que se produce por la combinación de vehículos de gran porte y livianos.
Los trabajos fueron ejecutados por la Dirección de Vialidad perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
El Camino de Altas Cumbres es una importante vía de vinculación de Este a Oeste a través de las Sierras de Córdoba.
Este corredor vial conecta la llanura central de Argentina, con el sector Oeste del país, hacia las provincias de Mendoza y San Juan.
Por ende, requiere un mayor nivel de capacidad a los efectos de mitigar las constantes demoras y formación de filas de vehículos dado la confluencia de automóviles y camiones.
Recientemente, finalizó la repavimentación de un tramo de 1,5 km y la construcción de 6 sobrepasos que suman 13,3 km ubicados en sectores de pendientes y con distancia de visibilidad adecuados, lo que brinda una solución segura al congestionamiento que se produce por la combinación de vehículos de gran porte y livianos.
Los trabajos fueron ejecutados por la Dirección de Vialidad perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
El Camino de Altas Cumbres es una importante vía de vinculación de Este a Oeste a través de las Sierras de Córdoba.
Este corredor vial conecta la llanura central de Argentina, con el sector Oeste del país, hacia las provincias de Mendoza y San Juan.
Por ende, requiere un mayor nivel de capacidad a los efectos de mitigar las constantes demoras y formación de filas de vehículos dado la confluencia de automóviles y camiones.
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