La UPC constituyó el Consejo Intersectorial Ansenuza Sur

En un paso significativo hacia la consolidación de redes territoriales, y en articulación con las fuerzas productivas regionales, la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) constituyó el Consejo Intersectorial Ansenuza Sur.
La iniciativa, en sintonía con la misión institucional de la casa de estudios de promover y ampliar oportunidades de acceso a la educación superior, en contribución con el progreso de las comunidades de la provincia, se integra a los Consejos Intersectoriales creados por la UPC en Ansenuza, Punilla, Ctalamochita, Unión, Norte y Sur-Sur.
El encuentro fundacional del Consejo Intersectorial Ansenuza Sur tuvo lugar en la ciudad de Arroyito. Participaron por la casa de estudios el jefe de Gabinete, Jorge Jaimez; la secretaria de Vinculación Regional, Viviana Fernández; la secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología (SECIAT), Alicia Olmos; la directora de Internacionalización y Relaciones Institucionales, María Laura Chauvet; y Fernando Hissa, de la Facultad de Turismo y Ambiente (FTA).
Formó parte el intendente local, Gustavo Benedetti.
El Consejo Intersectorial fundante se constituye como una plataforma estratégica que busca articular esfuerzos entre distintos actores del ámbito público, privado y académico, con el objetivo de fortalecer el desarrollo local y regional en base a las contribuciones de la casa de estudios ante las necesidades situadas.
El acto de constitución del Consejo Intersectorial en Arroyito contó con la participación de representantes de numerosas instituciones involucradas, entre ellas establecimientos educativos, entidades gubernamentales y organizaciones sociales y comerciales de la región.
Con la conformación de este Consejo, la UPC reafirma su rol como actor clave en la construcción de un sistema educativo inclusivo y accesible. Además, contribuye a afinar la vinculación entre la academia y la comunidad, impulsando proyectos conjuntos que promueven la formación profesional y la innovación en sectores estratégicos como educación, producción y servicios.
El Consejo Intersectorial Ansenuza Sur, al igual que los anteriores constituidos en otras regiones, se caracteriza por su enfoque multidisciplinario, con el aporte de las potencialidades de cada sector involucrado.
Se generan de esta manera oportunidades para abordar problemáticas de manera más efectiva, con soluciones adaptadas a la realidad local.
La UPC sigue firme en su decisión de implementar políticas públicas que fomentan la integración y el desarrollo territorial, en sintonía con el Plan de Igualdad Territorial lanzado por el Gobierno de Córdoba para fomentar el progreso equitativo en todos los rincones de la provincia.
La iniciativa, en sintonía con la misión institucional de la casa de estudios de promover y ampliar oportunidades de acceso a la educación superior, en contribución con el progreso de las comunidades de la provincia, se integra a los Consejos Intersectoriales creados por la UPC en Ansenuza, Punilla, Ctalamochita, Unión, Norte y Sur-Sur.
El encuentro fundacional del Consejo Intersectorial Ansenuza Sur tuvo lugar en la ciudad de Arroyito. Participaron por la casa de estudios el jefe de Gabinete, Jorge Jaimez; la secretaria de Vinculación Regional, Viviana Fernández; la secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología (SECIAT), Alicia Olmos; la directora de Internacionalización y Relaciones Institucionales, María Laura Chauvet; y Fernando Hissa, de la Facultad de Turismo y Ambiente (FTA).
Formó parte el intendente local, Gustavo Benedetti.
El Consejo Intersectorial fundante se constituye como una plataforma estratégica que busca articular esfuerzos entre distintos actores del ámbito público, privado y académico, con el objetivo de fortalecer el desarrollo local y regional en base a las contribuciones de la casa de estudios ante las necesidades situadas.
El acto de constitución del Consejo Intersectorial en Arroyito contó con la participación de representantes de numerosas instituciones involucradas, entre ellas establecimientos educativos, entidades gubernamentales y organizaciones sociales y comerciales de la región.
Con la conformación de este Consejo, la UPC reafirma su rol como actor clave en la construcción de un sistema educativo inclusivo y accesible. Además, contribuye a afinar la vinculación entre la academia y la comunidad, impulsando proyectos conjuntos que promueven la formación profesional y la innovación en sectores estratégicos como educación, producción y servicios.
El Consejo Intersectorial Ansenuza Sur, al igual que los anteriores constituidos en otras regiones, se caracteriza por su enfoque multidisciplinario, con el aporte de las potencialidades de cada sector involucrado.
Se generan de esta manera oportunidades para abordar problemáticas de manera más efectiva, con soluciones adaptadas a la realidad local.
La UPC sigue firme en su decisión de implementar políticas públicas que fomentan la integración y el desarrollo territorial, en sintonía con el Plan de Igualdad Territorial lanzado por el Gobierno de Córdoba para fomentar el progreso equitativo en todos los rincones de la provincia.
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