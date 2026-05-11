Tenía antecedentes penales, vendía drogas en Cruz del Eje y fue detenido por la FPA

En el marco de tareas investigativas, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante un operativo en la ciudad de Cruz del Eje que culminó con la detención de un narcomenudista mayor de edad y el secuestro de estupefacientes.
El Equipo de Acciones Tácticas de la Fuerza efectuó la irrupción de una vivienda ubicada sobre calle Sargento Cabral al 600 de barrio Presidente Perón.
Durante los registros en la morada, se incautaron varias dosis de marihuana y elementos de interés para la causa. Además se logró la detención de un sujeto de 28 años que contaba con antecedentes penales (2022) en materia de narcotráfico.
Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Cruz del Eje, el detenido y todo lo secuestrado fueron trasladados a sede judicial por infracción a la Ley Nacional 23.737.
El Equipo de Acciones Tácticas de la Fuerza efectuó la irrupción de una vivienda ubicada sobre calle Sargento Cabral al 600 de barrio Presidente Perón.
Durante los registros en la morada, se incautaron varias dosis de marihuana y elementos de interés para la causa. Además se logró la detención de un sujeto de 28 años que contaba con antecedentes penales (2022) en materia de narcotráfico.
Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Cruz del Eje, el detenido y todo lo secuestrado fueron trasladados a sede judicial por infracción a la Ley Nacional 23.737.
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