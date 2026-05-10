En Villa de Soto, Llaryora inauguró el anexo de la Escuela de Suboficiales

El gobernador Martín Llaryora encabezó en Villa de Soto, en el departamento Cruz del Eje, la inauguración del anexo de la Escuela de Suboficiales de Policía “General Manuel Belgrano”.
La acción forma parte de la apertura del ciclo lectivo 2026 de los 23 anexos impulsados por el Gobierno de Córdoba en el interior provincial.
Durante la jornada, 111 jóvenes iniciaron en Villa de Soto una etapa formativa de tres años como aspirantes a suboficiales de Policía, luego de haber atravesado con éxito la etapa de ingreso a la institución.
Llaryora sostuvo que la inauguración representa “un día histórico” para Villa de Soto. A la vez que remarcó: “Esta escuela va a cambiar la fisonomía de la localidad y va a ser un punto de desarrollo para toda la región”.
En ese marco, destacó que la puesta en marcha de los anexos permite que cientos de jóvenes puedan acceder a la carrera policial sin tener que migrar a otras ciudades: “Muchos de ustedes tal vez no tenían pensado o no tenían la posibilidad de ingresar a la Escuela de Suboficiales, y hoy es posible”.
Además, el gobernador anunció el envío de 200 millones de pesos para continuar ampliando la infraestructura del establecimiento.
Los fondos estarán destinados a la construcción de nuevas aulas y baños, con el objetivo de que en el futuro también pueda dictarse el segundo año de formación en Villa de Soto, evitando que los aspirantes deban trasladarse a otras localidades para continuar sus estudios.
Cabe destacar que los ingresantes forman parte de los más de 20 mil jóvenes cordobeses inscriptos en las escuelas de Oficiales y Suboficiales.
A su turno, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, reconoció que abrir una nueva escuela es una enorme satisfacción y aseguró que el objetivo es “tener una fuerza cada vez más capacitada, más profesional, más empática y más humana”.
En ese marco, la intendenta de Villa de Soto, María José Acuña, agradeció el apoyo de la Provincia y aseguró que “la inauguración es un orgullo para toda la localidad”. “Esta escuela va a impactar económicamente de manera positiva, no solo en nuestra localidad, sino también en localidades vecinas. Estamos convencidos de que invertir en educación es invertir en el futuro”, aseguró.
En el mismo sentido, y al cierre de su discurso, Llaryora destacó que la apertura del anexo tiene un impacto directo en el desarrollo económico y las oportunidades para la región.
“Para mí, gobernar es generar trabajo”, afirmó, y sostuvo que la nueva sede no solo fortalecerá la formación policial, sino que además “va a dejar muchos recursos y movimiento económico en Villa de Soto y localidades cercanas”.
En ese sentido, el gobernador señaló que esta iniciativa forma parte de una estrategia para generar igualdad territorial y arraigo, permitiendo que los jóvenes “puedan estudiar acompañados y contenidos por sus familias”.
Federalizar la formación policial
La puesta en marcha de esta sede forma parte de la decisión del Gobierno de Córdoba de federalizar y territorializar la formación policial, acercando oportunidades de capacitación a jóvenes de distintas regiones de la provincia.
En el marco del ciclo lectivo 2026, comenzaron a funcionar 23 nuevas sedes de la Escuela de Suboficiales en el interior provincial, lo que permitirá alcanzar una capacidad formativa de 1.700 aspirantes por cohorte.
Están ubicadas en Cruz del Eje, Deán Funes, Jesús María, Minas, Río Primero, San Francisco, Valle Hermoso, Villa de Soto, Villa Dolores, Alta Gracia, Bell Ville, Canals, Corral de Bustos, La Carlota, Laboulaye, Río Cuarto, Río Segundo, Río Tercero, Villa Huidobro, Villa María, Malagueño, Salsacate y Villa Allende.
Este esquema promueve el arraigo, ya que permite que los futuros agentes puedan formarse cerca de sus comunidades y, posteriormente, desempeñar tareas preventivas en sus propias regiones.
Apuesta por la educación técnica
Durante su visita a Villa de Soto, Llaryora realizó la entrega de 25 notebooks al IPEM N° 254 “Tristán de Tejeda”, a través del programa Tecno Presente, con el objetivo de fortalecer el acceso a herramientas tecnológicas y acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
A la vez que comprometió un drone para la institución. En ese marco, el gobernador anunció una inversión de 150 millones de pesos destinada a mejorar la infraestructura de la escuela.
Los fondos serán utilizados para la puesta en condiciones de los talleres y espacios de formación.
Otros anuncios y aportes
En la ocasión, se entregaron resoluciones posesorias a 84 familias, en una acción coordinada por el área de Justicia, para avanzar en la regularización dominial y brindar mayor seguridad jurídica.
Como parte de la agenda territorial, también se otorgaron 64 créditos del Banco de la Gente, por una inversión de 25.100.000 pesos.
En ese marco, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, sostuvo que todo esto es posible “gracias al Plan de Igualdad Territorial que puso en marcha el gobernador Llaryora hace más de un año”.
“La Provincia está realizando la mayor inversión en infraestructura de la historia en todo el noroeste provincial”, enfatizó.
Asimismo, Llaryora anunció aportes económicos destinados a fortalecer el entramado institucional de Villa de Soto. Se trata de 5 millones de pesos a clubes, cooperadoras e instituciones locales para acompañar sus actividades y proyectos comunitarios.
Además, confirmó una asistencia de 30 millones de pesos para el cuartel de bomberos voluntarios.
Estuvieron presentes, además, el secretario de Educación, Luis Franchi; el comisario general Marcelo Marín; el legislador Fernando Luna; y demás autoridades provinciales, municipales, educativas, policiales y familias de los aspirantes.
La acción forma parte de la apertura del ciclo lectivo 2026 de los 23 anexos impulsados por el Gobierno de Córdoba en el interior provincial.
Durante la jornada, 111 jóvenes iniciaron en Villa de Soto una etapa formativa de tres años como aspirantes a suboficiales de Policía, luego de haber atravesado con éxito la etapa de ingreso a la institución.
Llaryora sostuvo que la inauguración representa “un día histórico” para Villa de Soto. A la vez que remarcó: “Esta escuela va a cambiar la fisonomía de la localidad y va a ser un punto de desarrollo para toda la región”.
En ese marco, destacó que la puesta en marcha de los anexos permite que cientos de jóvenes puedan acceder a la carrera policial sin tener que migrar a otras ciudades: “Muchos de ustedes tal vez no tenían pensado o no tenían la posibilidad de ingresar a la Escuela de Suboficiales, y hoy es posible”.
Además, el gobernador anunció el envío de 200 millones de pesos para continuar ampliando la infraestructura del establecimiento.
Los fondos estarán destinados a la construcción de nuevas aulas y baños, con el objetivo de que en el futuro también pueda dictarse el segundo año de formación en Villa de Soto, evitando que los aspirantes deban trasladarse a otras localidades para continuar sus estudios.
Cabe destacar que los ingresantes forman parte de los más de 20 mil jóvenes cordobeses inscriptos en las escuelas de Oficiales y Suboficiales.
A su turno, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, reconoció que abrir una nueva escuela es una enorme satisfacción y aseguró que el objetivo es “tener una fuerza cada vez más capacitada, más profesional, más empática y más humana”.
En ese marco, la intendenta de Villa de Soto, María José Acuña, agradeció el apoyo de la Provincia y aseguró que “la inauguración es un orgullo para toda la localidad”. “Esta escuela va a impactar económicamente de manera positiva, no solo en nuestra localidad, sino también en localidades vecinas. Estamos convencidos de que invertir en educación es invertir en el futuro”, aseguró.
En el mismo sentido, y al cierre de su discurso, Llaryora destacó que la apertura del anexo tiene un impacto directo en el desarrollo económico y las oportunidades para la región.
“Para mí, gobernar es generar trabajo”, afirmó, y sostuvo que la nueva sede no solo fortalecerá la formación policial, sino que además “va a dejar muchos recursos y movimiento económico en Villa de Soto y localidades cercanas”.
En ese sentido, el gobernador señaló que esta iniciativa forma parte de una estrategia para generar igualdad territorial y arraigo, permitiendo que los jóvenes “puedan estudiar acompañados y contenidos por sus familias”.
Federalizar la formación policial
La puesta en marcha de esta sede forma parte de la decisión del Gobierno de Córdoba de federalizar y territorializar la formación policial, acercando oportunidades de capacitación a jóvenes de distintas regiones de la provincia.
En el marco del ciclo lectivo 2026, comenzaron a funcionar 23 nuevas sedes de la Escuela de Suboficiales en el interior provincial, lo que permitirá alcanzar una capacidad formativa de 1.700 aspirantes por cohorte.
Están ubicadas en Cruz del Eje, Deán Funes, Jesús María, Minas, Río Primero, San Francisco, Valle Hermoso, Villa de Soto, Villa Dolores, Alta Gracia, Bell Ville, Canals, Corral de Bustos, La Carlota, Laboulaye, Río Cuarto, Río Segundo, Río Tercero, Villa Huidobro, Villa María, Malagueño, Salsacate y Villa Allende.
Este esquema promueve el arraigo, ya que permite que los futuros agentes puedan formarse cerca de sus comunidades y, posteriormente, desempeñar tareas preventivas en sus propias regiones.
Apuesta por la educación técnica
Durante su visita a Villa de Soto, Llaryora realizó la entrega de 25 notebooks al IPEM N° 254 “Tristán de Tejeda”, a través del programa Tecno Presente, con el objetivo de fortalecer el acceso a herramientas tecnológicas y acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
A la vez que comprometió un drone para la institución. En ese marco, el gobernador anunció una inversión de 150 millones de pesos destinada a mejorar la infraestructura de la escuela.
Los fondos serán utilizados para la puesta en condiciones de los talleres y espacios de formación.
Otros anuncios y aportes
En la ocasión, se entregaron resoluciones posesorias a 84 familias, en una acción coordinada por el área de Justicia, para avanzar en la regularización dominial y brindar mayor seguridad jurídica.
Como parte de la agenda territorial, también se otorgaron 64 créditos del Banco de la Gente, por una inversión de 25.100.000 pesos.
En ese marco, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, sostuvo que todo esto es posible “gracias al Plan de Igualdad Territorial que puso en marcha el gobernador Llaryora hace más de un año”.
“La Provincia está realizando la mayor inversión en infraestructura de la historia en todo el noroeste provincial”, enfatizó.
Asimismo, Llaryora anunció aportes económicos destinados a fortalecer el entramado institucional de Villa de Soto. Se trata de 5 millones de pesos a clubes, cooperadoras e instituciones locales para acompañar sus actividades y proyectos comunitarios.
Además, confirmó una asistencia de 30 millones de pesos para el cuartel de bomberos voluntarios.
Estuvieron presentes, además, el secretario de Educación, Luis Franchi; el comisario general Marcelo Marín; el legislador Fernando Luna; y demás autoridades provinciales, municipales, educativas, policiales y familias de los aspirantes.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario