Se realizó el acto por el undécimo aniversario de la Fuerza Policial Antinarcotráfico

En la base operativa de la ciudad de Córdoba, se desarrolló el acto conmemorativo por el undécimo aniversario de la puesta en funcionamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
El evento estuvo presidido por el fiscal general, Dr. Carlos Rubén Lezcano; el fiscal general adjunto, Héctor David; el ministro de seguridad, Juan Pablo Quinteros; la secretaría general de gestión penitenciaria y lucha contra el narcotráfico, Nadia Fernández y el jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico; Camilo Gabriel Lassaga.
El 4 de mayo del año 2015 comenzaba el accionar de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en la provincia de Córdoba. Desde entonces, tiene a su cargo la prevención y la investigación del último eslabón del narcotráfico, con especial enfoque en el combate a la comercialización de estupefacientes a baja escala, conocido como “narcomenudeo”.
Este cuerpo profesional especializado está dentro de la órbita del Ministerio Público Fiscal (Poder Judicial), depende del fiscal general de la Provincia de Córdoba e integra el Sistema Provincial de Seguridad Pública.
Durante el acto las máximas autoridades presentes proporcionaron los ascensos por mérito a los oficiales de la Fuerza, quienes tuvieron una labor sobresaliente en la lucha contra el narcotráfico. Además, efectuaron la entrega de los atributos a la primera promoción de cadetes universitarios de la Fuerza.
Participaron del evento, el fiscal general Adjunto de la Provincia, Alejandro Pérez Moreno; el defensor adjunto del Ministerio Público de la Defensa, Néstor Gómez; el Subjefe de la FPA, Martín Federico Dorsch; presidente la Comisión de Seguridad, Leg. Jorge Heredia; Jueza de Lucha Contra el Narcotráfico, María Dolores Morales; secretario de Organización Penitenciario, Iván Ortega Tadey; secretario de gestión territorial del Ministerio de Seguridad, Agustín González; subsecretario de Organización Penitenciaria, Matías Mondino; presidente el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, Dr. Pedro Yansi Aspell; director General de Relaciones Interinstitucionales y Vínculos con la Comunidad, Justo Casado; director de Relaciones Interinstitucionales y Vínculos con la Comunidad, Cristian Savid; director general de administración de recursos humanos, Julio Comello; jefe del Departamento de Operaciones de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, Vcom. Rafael Emmanuel Giménez Casas; subdirector educativo de Gendarmería Nacional Argentina, Cte. Ppal. Javier Alejandro Roca; jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, Comisario General Marcelo Marín; jefe de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria, Comisionado General Augusto Rafael Roco; jefe de la División Regional de Operaciones Policiales Aeroportuarias, Comisionado Mayor Hernán Chiclana; jefe de la División Regional de Logística Policial Aeroportuaria, Insp. Cesar Alejandro Márquez; jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, Insp. Gral. Ab. Carolina Verónica Funes; subjefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, Prefecto Cra. María Soledad Fernández; jefe del Departamento de Gestión Pública de la Universidad Provincial de Córdoba, Lic. Liliana Nicolino; y autoridades de la Policía Federal Argentina, Ministerio Público Fiscal, fiscales y secretarios del fuero de lucha contra el Narcotráfico.
El evento estuvo presidido por el fiscal general, Dr. Carlos Rubén Lezcano; el fiscal general adjunto, Héctor David; el ministro de seguridad, Juan Pablo Quinteros; la secretaría general de gestión penitenciaria y lucha contra el narcotráfico, Nadia Fernández y el jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico; Camilo Gabriel Lassaga.
El 4 de mayo del año 2015 comenzaba el accionar de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en la provincia de Córdoba. Desde entonces, tiene a su cargo la prevención y la investigación del último eslabón del narcotráfico, con especial enfoque en el combate a la comercialización de estupefacientes a baja escala, conocido como “narcomenudeo”.
Este cuerpo profesional especializado está dentro de la órbita del Ministerio Público Fiscal (Poder Judicial), depende del fiscal general de la Provincia de Córdoba e integra el Sistema Provincial de Seguridad Pública.
Durante el acto las máximas autoridades presentes proporcionaron los ascensos por mérito a los oficiales de la Fuerza, quienes tuvieron una labor sobresaliente en la lucha contra el narcotráfico. Además, efectuaron la entrega de los atributos a la primera promoción de cadetes universitarios de la Fuerza.
Participaron del evento, el fiscal general Adjunto de la Provincia, Alejandro Pérez Moreno; el defensor adjunto del Ministerio Público de la Defensa, Néstor Gómez; el Subjefe de la FPA, Martín Federico Dorsch; presidente la Comisión de Seguridad, Leg. Jorge Heredia; Jueza de Lucha Contra el Narcotráfico, María Dolores Morales; secretario de Organización Penitenciario, Iván Ortega Tadey; secretario de gestión territorial del Ministerio de Seguridad, Agustín González; subsecretario de Organización Penitenciaria, Matías Mondino; presidente el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, Dr. Pedro Yansi Aspell; director General de Relaciones Interinstitucionales y Vínculos con la Comunidad, Justo Casado; director de Relaciones Interinstitucionales y Vínculos con la Comunidad, Cristian Savid; director general de administración de recursos humanos, Julio Comello; jefe del Departamento de Operaciones de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, Vcom. Rafael Emmanuel Giménez Casas; subdirector educativo de Gendarmería Nacional Argentina, Cte. Ppal. Javier Alejandro Roca; jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, Comisario General Marcelo Marín; jefe de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria, Comisionado General Augusto Rafael Roco; jefe de la División Regional de Operaciones Policiales Aeroportuarias, Comisionado Mayor Hernán Chiclana; jefe de la División Regional de Logística Policial Aeroportuaria, Insp. Cesar Alejandro Márquez; jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, Insp. Gral. Ab. Carolina Verónica Funes; subjefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, Prefecto Cra. María Soledad Fernández; jefe del Departamento de Gestión Pública de la Universidad Provincial de Córdoba, Lic. Liliana Nicolino; y autoridades de la Policía Federal Argentina, Ministerio Público Fiscal, fiscales y secretarios del fuero de lucha contra el Narcotráfico.
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